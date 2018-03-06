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Рекордные сборы: продюсер "Киборгов" озвучил цифры

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"Киборги" лидируют по кассовым сборам / Промо фильма

За три месяца проката фильм "Киборги" держит рекорд в сборах среди украинских фильмов. На сегодня это 23 032 807 гривен и 321 172 зрителей.

Режиссер фильма Ахтем Сеитаблаев выразил благодарность за огромную поддержку и внимание к фильму.

Для нас это признак того, что фильм был актуален и выполнил свою миссию. Теперь после показа в Берлине "Киборги" едут в Европу, где его смогут увидеть украинские общины при посольствах,
– рассказал Ахтем Сеитаблаев.

Продюсер "Киборгов" Иванна Дядюра выразила удивление, насколько люди готовы поддерживать украинское кино, что даже отказались просматривать пиратскую версию фильма.

Это первый признак того, что наше общество начало понимать, что только честная конкуренция и достойная оплата каждой работы даст возможность Украине стать действительно европейским государством. Благодаря зрителям, которые сходили в кино, семьи погибших киборгов получат от Фонда "Вернись живым" помощь на сумму 1 605 860 гривен,
– сообщила Иванна Дядюра.

Что такое "Киборги"? Полнометражный художественный фильм режиссера Ахтема Сеитаблаева о боях в Донецком аэропорту во время вооруженного конфликта на Донбассе. Кинолента рассказывает историю одного двухнедельного боевого дежурства в сентябре 2014 года. Группа украинских военных впервые приезжает в поврежденное боевыми действиями здание старого терминала Донецкого аэропорта им. Сергея Прокофьева.

Теги: Новости Украины LifeStyle Новости культуры Кино Киборги
Источник: 24 Канал
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