Цена на нефть впервые в истории стоит -40 долларов за баррель и продолжает падение
Американская нефть рекордно потеряла в цене. Майские фьючерсы на нефть WTI стоят меньше 40 долларов за баррель. Это минимальная отметка за всю историю.
Рекордное падение произошло из-за переполнения американских нефтехранилищ в условиях рекордно низкого мирового спроса, сообщает Bloomberg.
Важно Цены на нефть нестабильны: Brent немного подорожала, американская WTI рекордно снизилась
Также в издании отметили, что на Аляске цена на нефть пошла в минус.
Заметим, что по состоянию на 20 апреля 12:00 цены на нефть уже начали снижаться. Тогда майские фьючерсы упали на 19%, а баррель нефти стоил 15 долларов. Однако уже вечером 20 апреля WTI подешевела до исторического минимума.
Обратите внимание! Из-за пандемии коронавируса спрос на "черное золото" упал на примерно 20 миллионов баррелей в день. Цены на нефть побили 20-летние рекорды. Такое падение цен, прежде всего, грозит американским компаниям, которые производят дорогую нефть.
Что известно о WTI?West Texas Intermediate – это марка нефти, цену на которую используют как один из показателей мировых цен на ископаемое. Один из так называемых маркерных сортов нефти. Фьючерсы на WTI торгуются на Нью-Йоркской товарной бирже. Добывается в Западном Техасе.
Падение цены на нефть: главное
- Американская дешевела и до этого. К примеру, цена майского контракта 17 апреля составляла меньше, чем 19 долларов за баррель.
- Страны ОПЕК+ 4 апреля договорились снизить нефтедобычу в мае – июне на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Далее с июля и до конца 2020 года нефтедобыча снизится на 7,7 миллиона баррелей в сутки (18%), а с января 2021 года до мая 2022 года – на 5,7 миллиона баррелей в сутки (14%).
- После открытия торгов цена на нефть Brent на бирже ICE ушла в минус на 1,7%. Это произошло после того, как страны ОПЕК+ договорились о сокращении мировой нефтедобычи на 13%.
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