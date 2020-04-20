Цена на нефть впервые в истории стоит -40 долларов за баррель и продолжает падение

Американская нефть рекордно потеряла в цене. Майские фьючерсы на нефть WTI стоят меньше 40 долларов за баррель. Это минимальная отметка за всю историю.

Рекордное падение произошло из-за переполнения американских нефтехранилищ в условиях рекордно низкого мирового спроса, сообщает Bloomberg.

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Также в издании отметили, что на Аляске цена на нефть пошла в минус.

Заметим, что по состоянию на 20 апреля 12:00 цены на нефть уже начали снижаться. Тогда майские фьючерсы упали на 19%, а баррель нефти стоил 15 долларов. Однако уже вечером 20 апреля WTI подешевела до исторического минимума.

Обратите внимание! Из-за пандемии коронавируса спрос на "черное золото" упал на примерно 20 миллионов баррелей в день. Цены на нефть побили 20-летние рекорды. Такое падение цен, прежде всего, грозит американским компаниям, которые производят дорогую нефть.

Что известно о WTI?West Texas Intermediate – это марка нефти, цену на которую используют как один из показателей мировых цен на ископаемое. Один из так называемых маркерных сортов нефти. Фьючерсы на WTI торгуются на Нью-Йоркской товарной бирже. Добывается в Западном Техасе.

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