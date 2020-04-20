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      Цена на нефть впервые в истории стоит -40 долларов за баррель и продолжает падение

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      Рекордный обвал нефтяного рынка / unsplash.com

      Американская нефть рекордно потеряла в цене. Майские фьючерсы на нефть WTI стоят меньше 40 долларов за баррель. Это минимальная отметка за всю историю.

      Рекордное падение произошло из-за переполнения американских нефтехранилищ в условиях рекордно низкого мирового спроса, сообщает Bloomberg.

      Важно Цены на нефть нестабильны: Brent немного подорожала, американская WTI рекордно снизилась

      Также в издании отметили, что на Аляске цена на нефть пошла в минус.

      Заметим, что по состоянию на 20 апреля 12:00 цены на нефть уже начали снижаться. Тогда майские фьючерсы упали на 19%, а баррель нефти стоил 15 долларов. Однако уже вечером 20 апреля WTI подешевела до исторического минимума.

      Обратите внимание! Из-за пандемии коронавируса спрос на "черное золото" упал на примерно 20 миллионов баррелей в день. Цены на нефть побили 20-летние рекорды. Такое падение цен, прежде всего, грозит американским компаниям, которые производят дорогую нефть.

      Что известно о WTI?West Texas Intermediate – это марка нефти, цену на которую используют как один из показателей мировых цен на ископаемое. Один из так называемых маркерных сортов нефти. Фьючерсы на WTI торгуются на Нью-Йоркской товарной бирже. Добывается в Западном Техасе.

      Падение цены на нефть: главное

      • Американская дешевела и до этого. К примеру, цена майского контракта 17 апреля составляла меньше, чем 19 долларов за баррель.
      • Страны ОПЕК+ 4 апреля договорились снизить нефтедобычу в мае – июне на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Далее с июля и до конца 2020 года нефтедобыча снизится на 7,7 миллиона баррелей в сутки (18%), а с января 2021 года до мая 2022 года – на 5,7 миллиона баррелей в сутки (14%).
      • После открытия торгов цена на нефть Brent на бирже ICE ушла в минус на 1,7%. Это произошло после того, как страны ОПЕК+ договорились о сокращении мировой нефтедобычи на 13%.
      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Цены ОПЕК Доллар Деньги Обвал цен на нефть нефть
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