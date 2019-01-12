Рекордный шатдаун в США: экономика теряет "копейки", а почти миллион людей живут "без копейки"

21 день продолжается частичное приостановление работы ряда правительственных учреждений США, так называемый шатдаун. Вскоре негативные последствия для экономики штатов достигнут шести миллиардов долларов, что превысит стоимость строительства стены на границе с Мексикой.

Об этом сообщили в CNBC.

Напомним, шатдаун начался в полночь на 22 декабря 2018 года, в Соединенных Штатах Америки снова частично закрылись все федеральные учреждения, в третий раз в течение года, поскольку законодателям не удалось достичь компромисса по финансированию федерального правительства.

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По оценкам S&P Global Ratings, по состоянию на пятницу, 11 января экономика США уже потеряла 3,6 миллиарда долларов.

Кажется, это "копейки" для крупнейшей экономики мира. Но для тех работников, которые жили от зарплаты до зарплаты, и пытаются сейчас сводить концы с концами без копейки в кармане,

– сказала главный экономист S&P Бет Энн Бовино.

В результате более 800 тысяч государственных служащих не получили зарплату.

Как часто случается шатдаун?Это совсем не исключительное явление в США. В общем история страны содержит упоминания о 17 таких случаях. И даже о предыдущем, в 2013 году, уже успели забыть: правительство не работал 16 дней, а Дональд Трамп в эфире программы Fox and Friends возложил вину на тогда действующего президента Барака Обаму. Но вот в январе 2018 года, уже при каденции Трампа, Конгресс Соединенных Штатов Америки не сумел принять бюджет до истечения срока действия временного закона о финансировании правительства. Следовательно, федеральные ведомства страны частично прекратили работу из-за отсутствия финансирования. Это было первое в истории страны закрытие правительства в условиях, когда одна партия контролирует и Белый дом, и обе палаты Конгресса. Дональд Трамп назвал этот "шатдаун" подарком от американской демократической партии на годовщину инаугурации. А уже в феврале 2018 года случился второй шатдаун за месяц – по тем же причинам: Конгресс не принял бюджет.