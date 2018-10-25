22:43
25 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. "Союз" Рогозина и Трампа. Без Безрукова как без рук
      Вєсті Кремля
      21:54, сегодня
      Вести.UA. Вкус Путина. Шуфрич не тонет
      Вєсті.UA
      20:49, сегодня
      Телеканал в консульстве, или план "Б" по-венгерски: чем закончится скандал с паспортами
      ЦРУ
      09:00, 24 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская женщина
      Згадати все
      23:00, 23 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Ректор жирует, студенты бедствуют: студенты КПИ устроили митинг из-за коррупционного скандала

      271 Читати новину українською

      Возле Киевского политеха имени Игоря Сикорского студенты собрались на митинг против администрации вуза. Причина – обшарпанные аудитории и общежития, однако у ректора Михаила Згуровского – недвижимости аж на два миллиона долларов, и ни слова об этом в декларациях. О богатстве главы вуза стало известно благодаря журналистам-расследователям.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала корреспондент Мария Писаренко.

      Читайте также: Какую бизнес-империю спрятал скандальный ректор Згуровский за рубежом

      Началось все сегодня, 25 октября, утром. Неравнодушные студенты актива КПИ, а также организация Studwatch Ukraine собрали акцию под стенами главного корпуса с требованиями уволить проректора по административно-хозяйственной работе Петра Ковалева, а также отсторонить на время расследований коррупционного скандала ректора Михаила Згуровского.

      кпі згуровський студенти

      Cтуденты под КПИ / Евгений Спирин, theБабель

      кпі згуровський студенти
      Участники митинга требовали руководство выйти к ним / Евгений Спирин, theБабель

      Под стенами первого корпуса активисты провели почти час, вызывая ректора и руководство, чтобы те вышли на улицу и поговорили со студентами на акции протеста. В конце концов, через несколько часов договорились встретиться в зале Ученого совета. Там и состоялись все страсти, где студенты задавали вопросы ректору и приближенном руководству.

      В чем заключается коррупционный скандал относительно ректора КПИ Згуровского?Журналисты-расследователи нашли у главы Киевского политехнического института Згуровского незадекларированное имущество – недвижимости на два миллиона долларов в американской Калифорнии и компанию по продаже недвижимости в Черногории. При чем, об этом ни слова в декларациях за предыдущие годы. Подозрение вызвала машина и дом жены Згуровского, зарегистрированные в США. Ища данные о ней, журналисты вместе со студентами столичного вуза и нашли настоящую бизнес-империю ректора КПИ.

      Теги: Новости Украины Образование Деньги Коррупция протесты Министерство образования и науки Украины студенты
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 25 октября: Сенцов – лауреат премии Сахарова и важная резолюция Европарламента
      сегодня , 22:40 Главные новости 25 октября: Сенцов – лауреат премии Сахарова и важная резолюция Европарламента
      Хакери всюди: чому Росія засилає своїх шпигунів попри їх викриття
      сегодня , 22:00 Хакери всюди: чому Росія засилає своїх шпигунів попри їх викриття
      Олексій Чибісов
      Как сделать внешний жесткий диск и сэкономить
      сегодня , 21:02 Как сделать внешний жесткий диск и сэкономить
      Анастасія Можаровська
      Сварка після перемоги: чому святі отці не можуть дійти згоди щодо Томосу
      сегодня , 20:30 Сварка після перемоги: чому святі отці не можуть дійти згоди щодо Томосу
      Артем Овдієнко
      Солдат скоро обеспечат жильем: что об этом известно
      сегодня , 20:01 Солдат скоро обеспечат жильем: что об этом известно
      Катерина Петренко
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       4 октября , 10:02
      Что означает решение Синода РПЦ по Томосу для Украины: объяснение Московского патриархата
       15 октября , 23:24
      Рада приняла бюджет на 2013 год
       6 декабря 2012 , 11:04 1
      "Карпаты" выйдут на матч против "Шахтера" в вышиванках
       8 мая 2016 , 16:58
      Украина сыграла в драматическую ничью с Исландией
       5 сентября 2016 , 23:41
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук