Ректор жирует, студенты бедствуют: студенты КПИ устроили митинг из-за коррупционного скандала

Возле Киевского политеха имени Игоря Сикорского студенты собрались на митинг против администрации вуза. Причина – обшарпанные аудитории и общежития, однако у ректора Михаила Згуровского – недвижимости аж на два миллиона долларов, и ни слова об этом в декларациях. О богатстве главы вуза стало известно благодаря журналистам-расследователям.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала корреспондент Мария Писаренко.

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Началось все сегодня, 25 октября, утром. Неравнодушные студенты актива КПИ, а также организация Studwatch Ukraine собрали акцию под стенами главного корпуса с требованиями уволить проректора по административно-хозяйственной работе Петра Ковалева, а также отсторонить на время расследований коррупционного скандала ректора Михаила Згуровского.

Cтуденты под КПИ / Евгений Спирин, theБабель



Участники митинга требовали руководство выйти к ним / Евгений Спирин, theБабель

Под стенами первого корпуса активисты провели почти час, вызывая ректора и руководство, чтобы те вышли на улицу и поговорили со студентами на акции протеста. В конце концов, через несколько часов договорились встретиться в зале Ученого совета. Там и состоялись все страсти, где студенты задавали вопросы ректору и приближенном руководству.

В чем заключается коррупционный скандал относительно ректора КПИ Згуровского?Журналисты-расследователи нашли у главы Киевского политехнического института Згуровского незадекларированное имущество – недвижимости на два миллиона долларов в американской Калифорнии и компанию по продаже недвижимости в Черногории. При чем, об этом ни слова в декларациях за предыдущие годы. Подозрение вызвала машина и дом жены Згуровского, зарегистрированные в США. Ища данные о ней, журналисты вместе со студентами столичного вуза и нашли настоящую бизнес-империю ректора КПИ.