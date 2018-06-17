Религиозный скандал едва не разгорелся на ЧМ-2018

Вратарь сборной Египта Мохамед эль-Шенави отказался от награды после первого сыгранного матча на ЧМ-2018 из религиозных соображений.

Первый матч на ЧМ-2018 в России сборная Египта играла против сборной Уругвая.

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Единственный гол в этом поединке забил защитник уругвайцев Хосе Мария Хименес, принеся своей команде минимальную победу.

Однако лучший игроком поединка признали голкипера сборной Египта.

Как пишет L'Equipe со ссылкой на собственные источники, вратарь египтян Мохамед эль-Шенави отказался от приза из религиозных соображений.

Он не захотел получать награду, спонсором которой была алкогольная компания Budweiser.

Эль-Шенави исповедует мусульманство и не употребляет алкоголя.

В матче против Уругвая он отразил четыре удара в створ ворот, но один мяч все же пропустил.

.@FIFAcom have a deal with @Budweiser for the #ManoftheMatch award. Being alcohol, there are 3 North African nations + Saudi & Iran in the @FIFAWorldCup. Did they not think these guys won’t accept the award? #EGY⁠ ⁠’s @Melshenawy did not take his today. pic.twitter.com/750OOyFaw0 — Marwan Ahmed (@MarwanAhmed_KF) 16 червня 2018 р.

Следующий матч на ЧМ-2018 сборная Египта сыграет против хозяев – сборной России.