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Религиозный скандал едва не разгорелся на ЧМ-2018

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Вратарь сборной Египта отказался от награды на ЧМ-2018 по религиозным соображениям
Вратарь сборной Египта отказался от награды на ЧМ-2018 по религиозным соображениям / Getty images

Вратарь сборной Египта Мохамед эль-Шенави отказался от награды после первого сыгранного матча на ЧМ-2018 из религиозных соображений.

Первый матч на ЧМ-2018 в России сборная Египта играла против сборной Уругвая.

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Единственный гол в этом поединке забил защитник уругвайцев Хосе Мария Хименес, принеся своей команде минимальную победу.

Однако лучший игроком поединка признали голкипера сборной Египта.

Как пишет L'Equipe со ссылкой на собственные источники, вратарь египтян Мохамед эль-Шенави отказался от приза из религиозных соображений.

Он не захотел получать награду, спонсором которой была алкогольная компания Budweiser.

Эль-Шенави исповедует мусульманство и не употребляет алкоголя.

В матче против Уругвая он отразил четыре удара в створ ворот, но один мяч все же пропустил.

Следующий матч на ЧМ-2018 сборная Египта сыграет против хозяев – сборной России.

Теги: Новости спорта Чемпионат мира по футболу - 2018 религия Скандал Египет Алкоголь
Источник: 24 Канал
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