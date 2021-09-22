Ремонт за 64 миллиона: в Харькове запланировали масштабную реконструкцию сквера

В Харькове планируют провести реконструкцию Ново-Баварского сквера. На данный момент уже разместили соответствующую тендерную закупку на портале Prozorro.

Ее автором является один из департаментов Харьковского городского совета. На реконструкцию планируют потратить 64 миллиона 200 тысяч гривен.

Ранее сообщалось Туалет за 31 миллион: в Харьковском зоопарке продолжается строительство

Как выберут победителя тендера

Этот тендер опубликовал Департамент благоустройства городского совета 21 сентября. Все желающие побороться за право ремонтировать сквер могут подать свои заявки до 7 октября.

На следующий день после окончания срока подачи заявок проведут открытый аукцион. Победителя будут выбирать по наименьшей предложенной стоимости.

Как изменится сквер

Согласно условиям договора, выбранный подрядчик должен сделать полную реконструкцию сквера. После нее вид этого места будет кардинально отличаться от нынешнего.

Что должен делать сделать подрядчик:

замену устаревших конструкций – светильников, столбов, металлических опор, дренажных труб;

прокладывание тротуаров, посев газонов и земельные работы;

новые локации для детей – детские площадки, качели, песочницы, домик-беседку и карусель.