20:25
7 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США ЮРИЙ ЛУЦЕНКО АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Новый провал Крымского моста. Рогозин на Луне
      Вєсті Кремля
      22:33, 6 ноября
      Вести.UA. Луценко, который уходит, но не совсем. Опасная челюсть Бережной
      Вєсті.UA
      19:12, сегодня
      В сговоре с государством: как имущество "Электронмаша" стало собственностью семьи руководителя
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Первые модельные агентства
      Згадати все
      23:10, 6 ноября
      Телеканал новостей 24 Блоги Максим Ефимов
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США ЮРИЙ ЛУЦЕНКО АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Максим Ефимов

      Ремонт доріг як елемент повернення Донбасу

      510
      Питання відновлення доріг Донбасу життєво важливе для регіону
      Питання відновлення доріг Донбасу життєво важливе для регіону / Kk-auto.com.ua

      Відновлення доріг – головна умова, що дозволить залучити на Донбас інвестиції та загалом активізувати у регіоні бізнес.

      Дороги – кровоносні судини регіональної інфраструктури. Здоровий організм вимагає чистих судин. Так само успішні території потребують якісних шляхів. Однак наразі технічний стан більшості з них катастрофічний.

      Серед причин – нестача фінансування у попередні роки, близькість територій до лінії зіткнення та активні бойові дії 2014-2015 років. Сьогодні, коли Донбас є фактично прифронтовою територією, питання відновлення доріг – життєво важливе для регіону. Фактично воно більше, аніж просто шляхи сполучення. Це вже – питання національної безпеки та реінтеграційної політики.

      Читайте також: "Укравтодор" дав водіям важливу пораду

      Коштів у бюджеті не вистачає завжди. Та все ж окремі проекти не терплять зволікання. Водночас необхідно втілювати стратегію розвитку доріг Донбасу. Виділяю чотири маркери, які потребують першочергової уваги уряду.

      Як повернути Донбас через дороги

      Перший. Необхідно завершити капітальний ремонт траси М-03 "Київ-Харків-Довжанський". Торік на цей об'єкт виділили 2 мільярди гривень. Уже затверджено проекти ремонту на ділянках загальною протяжністю 31 км. З огляду на стратегічну важливість траси для країни, цей проект потрібно втілювати посиленими темпами.

      Другий. Існує гостра потреба відновити шляхи державного значення, які використовуються в об'їзд тимчасово окупованих територій. Наразі експлуатація цих доріг значно інтенсивніша, ніж до 2014-го. Вони не проектувалися для таких надмірних навантажень, і ступінь їх розбитості неприпустимий. Потрібні цільові державні інвестиції.

      Третій. Ключовий напрямок дорожньої карти Донбасу – покращення стану доріг на під'їздах до КПВВ. Це – стратегічні державні об'єкти, що вимагають належної уваги уряду. На Донеччині три основні контрольні пункти – "Мар`їнка", "Майорськ" та "Новотроїцьке". Щомісяця вони обслуговують більше 1 мільйон людей та близько 180 тисяч авто. Тож експлуатаційний стан цих шляхів напряму відображає ставлення держави до своїх громадян.

      І, нарешті, четвертий. В умовах децентралізації міста і селища області, наближені до лінії розмежування, особливо гостро потребують державної підтримки у питанні відновлення доріг. Регулярно спілкуюся з міськими головами і знаю, наскільки болючим є для них дорожнє питання. Субвенція місцевим бюджетам Донеччини на відновлення автодоріг і дорожнього господарства просто необхідна.

      Серед міст і районів області, що найбільше потребують цих адресних коштів – Краматорськ, Слов'янськ, Торецьк і Миколаївка, а також Слов'янський, Волноваський, Олександрівський, Мангушський та Нікольський райони. За підрахунками експертів, для вирішення найбільш гострих проблем цих територій необхідно збільшити видатки загального фонду на 1 мільярд гривень. Поки у міністерстві фінансів обраховують можливість виділення цих коштів. Сподіваюся, там зважатимуть на потреби громад прифронтового регіону.

      Читайте також: В Україні визначили найбільш небезпечні дороги

      Автор: Максим Ефимов
      Теги: Новости политики Новости Украины Публикации Война на Донбассе Дороги война
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Как уберечься от кори: все о вакцинации
      сегодня , 20:01 Как уберечься от кори: все о вакцинации
      Яніна Ткачук
      Поражение для Трампа и хороший день для США, – западные СМИ о выборах в Конгресс
      сегодня , 19:27 Поражение для Трампа и хороший день для США, – западные СМИ о выборах в Конгресс
      Олександра Кравчук
      Ремонт доріг як елемент повернення Донбасу
      сегодня , 19:00 Ремонт доріг як елемент повернення Донбасу
      Максим Єфімов
      Сколько инвестировали в развитие села за последние годы: инфографика
      сегодня , 19:00 Сколько инвестировали в развитие села за последние годы: инфографика
      Яніна Ткачук
      Убийство Екатерины Гандзюк и роль МВД: покрывает ли Аваков преступников?
      сегодня , 18:01 Убийство Екатерины Гандзюк и роль МВД: покрывает ли Аваков преступников?
      Інна Жолобович
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук