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      Ремонт дорог в Украине: что известно о планах правительства на 2019 год и есть ли альтернатива

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      Рекордные 56 миллиардов гривен в 2019 году Украина потратит на ремонт и строительство автодорог. В правительстве запланировали провести восстановительные работы на дорогах государственного и местного значения.

      Что планируют на 2019 год

      В Кабинете министров утверждают, что на 2019 год запланирован масштабный ремонт автодорог по всей Украине.

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      "Укравтодор" уверяет: будет завершено возведение современной трассы Львов – Умань. 500 километров этой дороги будут иметь европейское качество, как заявил советник председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кава.

      Также должны завершить ремонт дороги Мариуполь – Запорожье, которая соединяет приморский город со всей Украиной. На территории Донецкой области часть трассы полностью отремонтируют, и еще половину маршрута – в Запорожской области, по которой, собственно, эта дорога и преимущественно направлена.

      Еще обещают ввести в эксплуатацию три объездные дороги в направлении Киев – Полтава – Харьков, и дополнительно ремонтировать дороги местного значения.

      Київ - Харків
      Дорога из Киева в Харьков во многих местах выглядит именно так

      На все ремонтные работы должны потратить не менее 50 миллиардов гривен, 15 из которых – на дороги местного значения, однако пока конкретного утвержденного списка дорог, которые будут ремонтировать – нет. Как нет информации о том, по каким технологиям будут строить новые дороги и ремонтировать старые.

      Как ремонтировали дороги в 2018?
      В 2018 году, согласно информации пресс-службы президента, отремонтировано 3 тысячи 800 километров дорог, потрачено почти 24 миллиарда гривен на дороги государственного значения и 11,5 миллиарда – местного. При этом лишь одна область из 24 – Хмельницкая – использовала все 100% средств, выделенных для ремонта местных дорог. Никаких изменений в технологиях ремонта в течение 2018 года не было: применяли ямочный ремонт и укладку асфальта.

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      Есть ли альтернатива технологиям ремонта, которые до сих пор применяют

      Тем временем городской глава Львова Андрей Садовый считает, что дороги в Украине можно строить значительно быстрее и качественнее. Вместо асфальтных дорог - бетонные. Именно такие дороги популярны в Европе и Соединенных Штатах. Они приносят ощутимую выгоду уже через 10 лет после начала эксплуатации

      Почему бетонные дороги – лучшие? От 20 до 30 лет они не требуют никакого ремонта. Сделал – и имеешь полный покой. И на них не будешь списывать средства,
      – отметил Андрей Садовый.

      Первую экспериментальную бетонную дорогу 2018 года начали строить на Житомирщине. 2019 года из такого же материала планируют делать и на Николаевщине. Но в масштабах страны, где 170 тысяч километров дорог – этого недостаточно.

      Бетон
      Дорога из бетона, Беларусь

      А пока идут дискуссии, каким образом лучше ремонтировать и строить дороги, украинцы создали базу дорог, которые сейчас в ужасном состоянии. И через соцсети делятся опытом, как добиваются от чиновников, чтобы те ремонтировали дороги.

      И на долго ли хватит такого ямочного ремонта – неизвестно. Ведь, как часто бывает, при ненадлежащем качестве работ уже через несколько месяцев на том же месте снова образуется яма.

      Автор: Эдуард Крижановский
      Теги: Новости Украины Андрей Садовой Укравтодор Дороги
      Источник: 24 канал
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