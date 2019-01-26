Ремонт дорог в Украине: что известно о планах правительства на 2019 год и есть ли альтернатива

Рекордные 56 миллиардов гривен в 2019 году Украина потратит на ремонт и строительство автодорог. В правительстве запланировали провести восстановительные работы на дорогах государственного и местного значения.

Что планируют на 2019 год

В Кабинете министров утверждают, что на 2019 год запланирован масштабный ремонт автодорог по всей Украине.

Читайте также: Мешает одно – коррупция: эксперт объяснил, почему не работает "формула Гройсмана" о ремонте дорог

"Укравтодор" уверяет: будет завершено возведение современной трассы Львов – Умань. 500 километров этой дороги будут иметь европейское качество, как заявил советник председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кава.

Также должны завершить ремонт дороги Мариуполь – Запорожье, которая соединяет приморский город со всей Украиной. На территории Донецкой области часть трассы полностью отремонтируют, и еще половину маршрута – в Запорожской области, по которой, собственно, эта дорога и преимущественно направлена.

Еще обещают ввести в эксплуатацию три объездные дороги в направлении Киев – Полтава – Харьков, и дополнительно ремонтировать дороги местного значения.



Дорога из Киева в Харьков во многих местах выглядит именно так

На все ремонтные работы должны потратить не менее 50 миллиардов гривен, 15 из которых – на дороги местного значения, однако пока конкретного утвержденного списка дорог, которые будут ремонтировать – нет. Как нет информации о том, по каким технологиям будут строить новые дороги и ремонтировать старые.

Как ремонтировали дороги в 2018?

В 2018 году, согласно информации пресс-службы президента, отремонтировано 3 тысячи 800 километров дорог, потрачено почти 24 миллиарда гривен на дороги государственного значения и 11,5 миллиарда – местного. При этом лишь одна область из 24 – Хмельницкая – использовала все 100% средств, выделенных для ремонта местных дорог. Никаких изменений в технологиях ремонта в течение 2018 года не было: применяли ямочный ремонт и укладку асфальта.

Читайте также: Как в правительстве планируют повысить безопасность движения на украинских дорогах

Есть ли альтернатива технологиям ремонта, которые до сих пор применяют

Тем временем городской глава Львова Андрей Садовый считает, что дороги в Украине можно строить значительно быстрее и качественнее. Вместо асфальтных дорог - бетонные. Именно такие дороги популярны в Европе и Соединенных Штатах. Они приносят ощутимую выгоду уже через 10 лет после начала эксплуатации

Почему бетонные дороги – лучшие? От 20 до 30 лет они не требуют никакого ремонта. Сделал – и имеешь полный покой. И на них не будешь списывать средства,

– отметил Андрей Садовый.

Первую экспериментальную бетонную дорогу 2018 года начали строить на Житомирщине. 2019 года из такого же материала планируют делать и на Николаевщине. Но в масштабах страны, где 170 тысяч километров дорог – этого недостаточно.



Дорога из бетона, Беларусь

А пока идут дискуссии, каким образом лучше ремонтировать и строить дороги, украинцы создали базу дорог, которые сейчас в ужасном состоянии. И через соцсети делятся опытом, как добиваются от чиновников, чтобы те ремонтировали дороги.

И на долго ли хватит такого ямочного ремонта – неизвестно. Ведь, как часто бывает, при ненадлежащем качестве работ уже через несколько месяцев на том же месте снова образуется яма.