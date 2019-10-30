Дизайн коридора: практические советы, как сделать комнату вместительной и уютной

Дизайн коридора – не менее важный, чем дизайн других комнат. Ведь именно здесь начинается комфорт вашей квартиры или дома.

Как правильно сделать ремонт в коридоре и какой интерьер выбрать - читайте в материале 24 канала.

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Перед началом ремонта в коридоре, стоит обратить внимание на несколько факторов:

размер и форма комнаты;

дизайн других комнат в квартире - в частности, гостиной (или дизайн, который там должен быть после ремонта);

сколько людей будет проживать в квартире;

сколько есть одежды и обуви;

имеете ли спортивный инвентарь и другие вещи, которые планируете хранить в коридоре.

Цвет и материал стен

Материал должен быть практичным и гармонично смотреться в общем интерьере помещения и вашего жилья в целом. Что касается практичности, то следует выбирать поверхности, которые можно будет помыть, ведь в коридоре стены имеют свойство часто загрязняться.

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Что касается цвета - коридор должен вписываться в общий интерьер квартиры или, по крайней мере, той комнаты, с которой больше всего объединен - например, с гостиной.

Кстати, не стоит волноваться, что цвет стен в коридоре должен быть темным, потому что так практично. Это миф. Преимущественно коридоры - комнаты не очень большого размера, которым наоборот нужны светлые цвета стен и потолка для расширения пространства. Лучше выберите практический материал, который можно мыть, чем ваш коридор будет выглядеть как темная коморка.



Небольшой коридор, расширенный благодаря цвету и зеркалу

Двери

Конечно, первое, о чем вы должны позаботиться - безопасность вашей квартиры. Именно поэтому входные двери должны быть надежными и безопасными. Однако не стоит забывать и об их внешнем виде. Входные двери также должны гармонично смотреться в вашем интерьере и хорошо сочетаться с другими дверями квартиры.

Мебель

Мебель в коридоре нужно разместить в порядке необходимости. Первыми у входа должны быть шкафы для обуви и верхней одежды. Лучше выбирать более закрытые и многофункциональные варианты мебели, чтобы куртки и обувь не загромождали пространство.



Вариант светлого хорошего коридора, но только на картинке, если у вас больше вещей - то отсутствие шкафов или ящиков станет большой проблемой

Шкаф для одежды необходимо выбирать в зависимости от размера и формы комнаты. Например, для маленького коридора лучше всего подойдет угловой шкаф. Для длинного коридора можно выбрать прямоугольную, если места для прохода остается достаточно.



Прямоугольный шкаф в продолговатом коридоре: зеркало и зонированное освещение расширяет пространство



Угловой шкаф в коридоре, который объединен благодаря отсутствию дверей с другими комнатами

Все шкафы лучше заказывать чисто по размерам. Таким образом вы сможете максимально оптимально использовать все пространство. Цвет также следует выбирать такой, чтобы подходил к общему интерьеру квартиры.

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У выхода необходимо разместить или на шкафу, или на стене зеркало (желательно - во весь рост). Это нужно для того, чтобы у вас была возможность взглянуть на себя перед выходом.



Замечательный вариант углового шкафа с зеркалом

Также не стоит забывать, что коридор не надо загромождать мебелью. Должно быть пространство для движения. Однако не забывайте рассчитать количество своих вещей, которые имеете. Ведь при наличии большого количества одежды и обуви (например, у вас большая семья) маленькой шкафа может просто не хватить.

Также подумайте о других вещах, которые планируете хранить в коридоре - например, спортивный инвентарь. Для велосипедов надо выделить отдельное пространство и, возможно, специальное оборудование для содержания.



В коридоре должно быть место для чемодана, велосипеда или других вещей, которые планируете там хранить



Как хранить велосипед в коридоре

Если же у вас вещей много, а коридор слишком маленький - подумайте о его объединении с гостиной. Или если есть еще один общий коридор с соседями, попробуйте договориться о присоединении небольшой его части.

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Не забывайте, что любые присоединения должны быть оценены профессионалами. Ведь не все стены в квартире можно трогать, некоторые из них являются опорными, некоторые - нет. Непрофессиональный ремонт такого плана является противозаконным и опасным для вас и других жителей дома.

Свет

В коридоре должен быть зонированный свет.

Хорошо будут смотреться встроенные в потолок лампы в разных частях коридора. В частности, свет надо сосредоточить в местах возле зеркала.

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Если позволяет интерьер, по коридору можно разместить бра, выбрав именно те, что подойдут к вашему дизайну.



Зонированный мягкое освещение коридора