Ремонтируйте тюрьмы, чтобы потом вам было комфортно сидеть, – Садовый дал совет чиновникам

Кандидат в президенты Украины, мэр Львова Андрей Садовый дал совет чиновникам, которые злоупотребляют своим положением и совершают преступления. Он призвал их ремонтировать тюрьме, в которых им потом было бы комфортно сидеть.

С таким призывом Садовый обратился к власти в эфире телеканала 1+1.

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"За то, что вы сделали, надо будет нести очень жесткую ответственность. Довели страну до большой беды. И из-за этой беды враг имел возможность оккупировать наши территории", – сказал политик.

По его словам, у Украины есть интеллект, люди, "вся таблица Менделеева". Однако сегодня в стране есть несколько "семей, феодалов, жуликов, которые оккупировали все".

Люди, которые сегодня занимают большие должности в нашей стране, должны понимать – они понесут ответственность за свои злоупотребления и преступления. Имею к ним один совет – ремонтируйте тюрьмы. Чтобы потом вам комфортно было сидеть,

– отметил Андрей Садовый.

Андрей Садовый 8 февраля устроил брифинг под Администрацией Президента, где адресовал Петру Порошенко обвинения в шантаже. Он обнародовал текст тайного соглашения, которое ему предлагал подписать глава государства в 2016 году во время мусорной блокады Львова.

В частности, Порошенко предлагал ему подписать соглашение согласно которого "Самопомич" должна была перейти в другое подчинение, и тогда блокада бы снялась. Представитель партии Олег Березюк ответил Порошенко, что "это недопустимо, чтобы президент страны делал такие предложения".

Что такое мусорная блокада Львова?

В мае 2016 года на Грибовичской свалке произошел масштабный пожар. Под завалами мусора погибли трое спасателей, которые пытались обуздать огонь. После трагедии свалку закрыли. Вследствие трагедии Львов и еще 4 района области не имели куда вывозить мусор, поэтому городские и областные власти подписали с мэрами 19 городов Львовщины меморандум, который предусматривал утилизацию мусора в течение двух лет на полигонах области. Однако, на деле началась масштабная мусорная блокада.

В феврале 2019 года председатель ЛОГА Олег Синютка встретился с жителями Вознесиння (район во Львове), которые выступают против строительства, и заявил, что направит обращение в Министерство экологии о невозможности его строительства. Следовательно, фактически перед стартом строительства завода председатель ЛОГА пытается заблокировать реализацию проекта.