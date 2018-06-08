Рената Литвинова собралась на похороны Муратовой: заявление пограничников

8 июня в Одессе попрощаются с известной украинской режиссером Кирой Муратовой.

Кира Муратова умерла 6 июня на 84-м году жизни.

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Режиссер завещала не устраивать больших похорон, а хотела, чтобы в последний путь ее провели только родные и близкие.

О своем желании отдать последнюю дань уважения Кире Муратовой выразила актриса Рената Литвинова, которая снялась в шести фильмах украинского режиссера, в том числе главную роль в картине "Увлечение".



Рената Литвинова сыграла в нескольких фильмах Киры Муратовой

После этого заявления российской актрисы в Государственной пограничной службе Украины сообщили, что проверят информацию относительно Литвиновой, в частности, нарушала ли она украинское законодательство.

В любом случае будем изучать информацию – будем проверять, были ли с ее стороны нарушения украинского законодательства, и принимать решения в рамках действующих полномочий,

– цитирует "УНН" пресс-секретаря Госпогранслужбы Олега Слободяна.

Комментируя смерть Муратовой Рената Литвинова назвала ее "незаменимой" и "своим главным учителем".