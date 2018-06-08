Ренату Литвинову пропустили пограничники на территории Украины

Рената Литвинова не нарушала украинское законодательство, поэтому российскую актрису пустили на территорию Украины попрощаться с умершим украинским режиссером Кирой Муратовой.

Как сообщили в Госпогранслужбе, ее проверяли по базам данных и рабочими контактами с соответствующими подразделениями, отвечающими за это направление работы.

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По словам спикера, на второй линии контроля состоялось непосредственное общение с гражданкой и проверка возможных нарушений законодательства Украины. Их не обнаружили.

Эта гражданка заехала в Украину. Когда она пересекала границу, мы проверяли информацию о возможном нарушении ею украинского законодательства относительно порядка въезда и выезда во временно оккупированный полуостров. Эта информация не подтвердилась,

– сказал спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

Он также сообщил, что никакой информации от других правоохранительных органов относительно возможного нарушения ей законодательства Украины или антиукраинских высказываний не было.

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