23:08
8 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
26°C 10°C
  • суббота
    27°C 14°C
  • воскресенье
    25°C 15°C
  • понедельник
    28°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Пинина линия. Пять минут удовольствия для Путина
Вєсті Кремля
22:21, сегодня
Вести.UA. Зеркальный ответ Мураеву. "Отставка" Гройсмана
Вєсті.UA
21:44, сегодня
Кого из медицинских ректоров уже уволили, а кто на очереди
ЦРУ
09:01, сегодня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Преимущества и недостатки летней лагерной жизни
Згадати все
22:30, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

Ренату Литвинову пропустили пограничники на территории Украины

273 Читати новину українською
Рената Литвинова сыграла в 6 фильмах Киры Муратовой
Рената Литвинова сыграла в 6 фильмах Киры Муратовой / 24 канал

Рената Литвинова не нарушала украинское законодательство, поэтому российскую актрису пустили на территорию Украины попрощаться с умершим украинским режиссером Кирой Муратовой.

Как сообщили в Госпогранслужбе, ее проверяли по базам данных и рабочими контактами с соответствующими подразделениями, отвечающими за это направление работы.

Читайте также: Рената Литвинова собралась на похороны Муратовой: заявление пограничников

По словам спикера, на второй линии контроля состоялось непосредственное общение с гражданкой и проверка возможных нарушений законодательства Украины. Их не обнаружили.

Эта гражданка заехала в Украину. Когда она пересекала границу, мы проверяли информацию о возможном нарушении ею украинского законодательства относительно порядка въезда и выезда во временно оккупированный полуостров. Эта информация не подтвердилась,
– сказал спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

Он также сообщил, что никакой информации от других правоохранительных органов относительно возможного нарушения ей законодательства Украины или антиукраинских высказываний не было.

Читайте также: Лучшие цитаты Киры Муратовой о кино, любви и искусстве

Теги: Новости Украины Новости Одессы LifeStyle Госпогранслужба Потери Кино
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук