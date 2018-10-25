В четверг, 25 октября, "Динамо" сыграет на выезде во Франции. Соперником киевлян будет команда "Ренн". Это будет матч третьего тура Лиги Европы. Все самое интересное и важное относительно этого матча – в анонсе 24 Канала.

Ренн – Динамо. Главное

Дата и время: четверг, 25 октября, 22:00

Стадион: "Роазон Парк"

Главный арбитр: Томаш Богнар (Венгрия)

Трансляция: Футбол 2

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Перед матчем

В этой Лиге Европы киевское "Динамо" при жеребьевке находились в первой корзине. Когда им в соперники выпали "Ренн", "Астана" и "Яблонец", именно киевляне считались фаворитами группы. Однако неудачные матчи против "Астаны" и "Яблонца" теперь ставят под вопрос этот статус "Динамо". Поэтому в матче против "Ренна" игрокам украинского клуба придется бороться с прямым конкурентом за выход в плей-офф.

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Как и у "Динамо", старт французского клуба в Лиге Европы выдался достаточно неоднозначным. Чешский "Яблонец" победили лишь благодаря голу в добавленное арбитром время, да и то с пенальти. А также проиграли "Астане". Не самая лучшая ситуация и в чемпионате Франции – лишь 11-е место. При этом за последние пять матчей команда сумела выиграть лишь у "Монако" на выезде, дважды проиграв и дважды сыграв в ничью.

Составы команд и их проблемы

Одна из главных проблем "Динамо" в этом матче стартовый состав. Особенно что касается позиции форварда. Артем Беседин и дальше залечивает травму, а на матч во Францию главный тренер киевлян Александр Хацкевич взял с собой только молодого Владислава Супрягу. В то время как в Киеве остался Назарий Русин.

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Зато во Франции "Динамо" сможет помочь Беньямин Вербич. Хацкевич может и его использовать на месте форварда.



Список игроков "Динамо", которые отправились во Францию

В составе французской команды могут сыграть сразу двое футболистов, которые еще летом могли перейти в "Динамо". Речь идет о Мбайе Ньянга и Хатема Бен Арфа. Последний из-за травмы мог пропустить матч, но врачи сумели восстановить его.

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История противостояния

"Динамо" еще никогда в своей истории не играл с "Ренном". Поэтому это будет первая официальная встреча этих команд.

Зато "Ренн" трижды играл против украинских клубов. Однако раз это было против "Шахтера" на групповом этапе Кубка УЕФА 2005/06. Тогда французы уступили 0:1. В Кубке Интертото "Ренн" играл против "Таврии", и команды обменялись минимальными победами.

Прогноз

"Ренн" не является неприступным соперником для "Динамо". Поэтому киевляне могут рассчитывать на победу в этом матче. Все будет зависеть от того, удастся ли "динамовцам" сдержать основного нападающего французов Исмаила Сарра. А также, как пойдет игра у полузащитников "Динамо".

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Также стоит отметить, что киевляне выиграли последние пять матчей в УПЛ, поэтому психологическое давление на команду несколько спало. Хотя фуболисты понимают, что неудачный результат во Франции усложнит их задачу выхода в плей-офф. Понимают это и в "Ренне". Поэтому можно ожидать довольно боевой матч. Прогноз 1:1.