В матче третьего тура между "Ренном" и "Динамо" киевляне одержали победу. При этом украинская команда забила победный гол в меньшинстве.

Ренн – Динамо 1:2

Голы: Кенджора, 21, Буяльский, 89 – Гренье, 41

Удаление: Шепелев, 84

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"Динамо" на этот матч вышло без одного из своих лидеров – Цыганков не попал даже в заявку на игру. Зато в стартовом составе вышли Миколенко и Сидклей. На скамье запасных остался и Пиварич. На позиции нападающего же действовал Вербич.

Команды начали довольно активно, то и дело создавая моменты. Так, Морозюк уже на первой минуте встречи попал в перекладину ворот. "Ренн" на это ответил опасными ударами. Правда, значительная часть из них была мимо рамки ворот.

Гол "Динамо" оказался несколько неожиданным, но от того не менее фантастическим и невероятным по красоте. Морозюк отдавал пас на Гармаша, но Денис не попал по мячу, и тот отлетел к Кенджори. Защитник мощно пробил, и мяч полетел в девятку ворот Диалло.

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Сравнять счет "Ренн" сумел еще до перерыва. Кадар опасно сфолил неподалеку от собственной штрафной. Выполнять стандарт подошел Гранье. Удар полузащитника был мимо стенки низом, и Бойко не сумел справиться с ним, пропустив под руками.

Важными моментами в первом тайме стали сразу три желтые карточки. Еще на 11-й минуте предупреждение получил Миколенко, на 25-й – Гармаш, а на 38-й – Шепелев. Именно последний на 84-й минуте получит вторую желтую карточку и покинет "Динамо" в меньшинстве.

В это время "Ренн" будет давить на ворота киевлян (за весь второй тайм игроки французского клуба нанесут 14 ударов, из них три – в створ. И удастся забить именно "Динамо" на последней минуте основного времени Че Че отдаст пас на ход в штрафную на Буяльского, и полузащитник, сблизившись с вратарем, и находясь под опекой сразу двух защитников, перебросит Диалло. Голкипер будет пытаться кончиками пальцев добраться до мяч, один из игроков "Ренна" в прыжке будет выбивать мяч, однако тот залетит в ворота.

Уже впоследствии Буяльский получит желтую карточку, как и Бойко. Последний – за задержку времени.

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"Динамо" побеждает и поднимается на вторую строчку турнирной таблицы. У Киевлян-пять очков, как и у "Астаны", которая в параллельном матче сыграла в ничью с "Яблонцем" 1:1.

Стоит добавить, что это был юбилейный – 1000-ый матч украинских команд в еврокубках.