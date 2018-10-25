Сегодня, 25 октября, "Динамо" на выезде сыграет против французского "Ренна". Все самое интересное вокруг матча, да и сам матч – в онлайне 24 канала.

Матч "Ренн" – "Динамо" должен был стать центральным противостоянием этой группы. Обе команды претендовали на выход из квартета с первого места, и в очных встречах должны были бы разыграть лидерство в группе. Но как показали первые два матча, одна из команд может остаться без плей-офф Лиги Европы.

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Игра на "Роазон Парк" начнется в 22:00. Ожидается, что на матче будет аншлаг. Накануне было продано более 25 тысяч билетов, в то время как стадион вмещает чуть больше 29 тысяч зрителей.