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      Сумеет ли "Динамо" обыграть "Ренн": прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

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      Ренн – Динамо прогноз букмекеров
      Ренн – Динамо прогноз букмекеров / ФК "Динамо"

      В третьем туре Лиги Европы киевское "Динамо" отправится во Францию на матч против "Ренна". Игра состоится в четверг, 25 октября. Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу.

      Стоит отметить, что в этом матче букмекеры отдают предпочтение именно французской команде. В William Hill победу "Ренна" оценили коэффициентом 2,30. Победу "Динамо" – 3,20. Также коэффициент 3,20 и на ничью в матче.

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      Наибольший коэффициент на победу "Динамо" – у Marathon bet. Они на победу киевлян выставили коэффициент 3,30. Что касается "Ренна", то на их победу коэффициент 2,375. Ничья в матче – 3,32.

      Относительно самого низкого коэффициента на победу "Динамо", то в "Фаворит спорт" он на уровне 3,00. Они же дают и наибольший коэффициент на победу французского клуба – 2,45. На ничью выставили коэффициент 3,35.

      В PariMatch коэффициент на победу "Динамо" – 3,25. Победа "Ренна" – 2,35. Насчет ничьей, то она оценена в 3,30.

      Напомним, матч "Ренн" – "Динамо" состоится в четверг, 25 октября. Начало матча в 22:00.

      Теги: Динамо Футбол Спорт Лига Европы
      Источник: 24 Канал
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