Ренн – Динамо: видео голов матча Лиги Европы
В матче между французским "Ренном" и киевским "Динамо" команды обменялись голами еще в первом тайме. Особенно красивым получился гол киевлян.
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Кенджора решился на мощный удар издали, и мяч влетел в "девятку" ворот соперников. На это "Ренн" ответил уже ближе к перерыву, когда со штрафного отличился Гренье.
Победный гол "Динамо" забило на последней минуте основного времени. Тогда киевляне уже играли в меньшинстве, а отличился Виталий Буяльский.
Видеообзор матча Ренн – Динамо
Источник: 24 Канал
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