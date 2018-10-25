В матче между французским "Ренном" и киевским "Динамо" команды обменялись голами еще в первом тайме. Особенно красивым получился гол киевлян.

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Кенджора решился на мощный удар издали, и мяч влетел в "девятку" ворот соперников. На это "Ренн" ответил уже ближе к перерыву, когда со штрафного отличился Гренье.

Победный гол "Динамо" забило на последней минуте основного времени. Тогда киевляне уже играли в меньшинстве, а отличился Виталий Буяльский.

Видеообзор матча Ренн – Динамо