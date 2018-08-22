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Репетиция парада ко Дню Независимости: как киевляне реагируют на пробки

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В среду, 22 августа, в столице Украины на площади Независимости проходит генеральная репетиция военного парада.

Об этом сообщила в прямом эфире корреспондент 24 канала.

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Посмотреть на репетицию парада пришли тысячи людей, в том числе иностранцы. В День Независимости украинцев будет поражать техника украинского производства, которую производили в течение последнего года. К примеру, пушки "Богдана", ракеты "Ольха", оперативно-тактический комплекс "Сапсан", который Украина разрабатывала с Саудовской Аравией. Также люди увидят женский полк.

"Мы пришли посмотреть на репетицию, ведь в День Независимости не сможем. Нам нравится", – отметил гость столицы.

Это важно для меня, потому отпросился с работы и приехал посмотреть, рассмотреть технику. Приятно удивила новая техника,
– отметил киевлянин.

Но есть и другая сторона медали – это пробки в Киеве. Фактически, центр столицы парализован. Начиная с 15:00 часов центральные улицы города частично перекрыты. Водители объяснили, что не против парада, однако просили, чтобы их проинформировали заранее.

"Надо было проинформировать народ, конкретнее указать, возможно, таблички вешать, чтобы не было таких пробок. А парад нужно организовывать", – пояснил киевлянин Сергей.

Я считаю, что сейчас достаточно ресурсов, чтобы людей известить о перекрытии города,
– отметил местный житель Сергей.

В целом настроение в столице очень приподнятое. Люди отметили, что парад нам нужен, ведь если столицей не будет ездить украинская техника, то будет ездить техника врага.

Теги: Новости Украины Новости Киева День Независимости
Источник: 24 канал
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