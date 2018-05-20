Репрессии в СССР: как харьковский Дом писателей "Слово" превратился в ловушку для художников

В СБУ говорят о более 2 миллионах 800 тысячах жертв депортаций и раскулачивания. Только в 1937 году органы НКВД расстреляли 16,5 тысяч украинцев. И это только те цифры, которые смогли установить. Ярким примером безжалостности и циничности советских палачей стал харьковский Дом "Слово".

В кооперативную пятиэтажку заселили писателей, чтобы потом один за другим вывозить их на допросы, расстрелы и ссылки.

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Но все начиналось, как сказка. В 1929 году в Харькове на улице Красных Писателей построили новенький дом с большими квартирами и уютным двором. И главное –исключительно писательский. Даже спроектировали пятиэтажку в форме буквы "С", что значит "Слово".

Здесь творили Хвылевый, Остап Вишня, Кулиш, Яловый, Багряный и еще десятки писателей. Для них даже лестницы в подъездах обили тканью, чтобы ничто не мешало писать. Но это же обивка сделала неслышными и шаги НКВДистов. Дом-мечта чуть ли не сразу после сдачи превратился в ловушку. Писателей обвиняли в измене и антисоветской деятельности и уничтожали. Друг за другом.

Первая арестованная была еще в первые месяцы, но об этом мало кто знает. Обычно, началом репрессий в Доме "Слово" считают арест Михаила Ялового, он же Юлиан Шпол,

– рассказала старший научный сотрудник Харьковского литературного музея Марина Куценко.

Ялового арестовали в 33-м. За 2 недели после этого в своей квартире застрелился его друг Хвылевый. Его просто не успели схватить. А волна арестов только набирала обороты. Из 66 квартир Дома "Слово" вывезли на допросы, заключения и расстрелы более половины жителей. Примечательно, что писательский дом имел свое бомбоубежище, но оно не защитило художников от ночных визитов "черных воронков".

Николай Хвылевый

Советская машина репрессий не прощала и не освобождала. И для многих украинских писателей местом захоронения стали расстрельные ямы в урочище Сандармох в Корелии. Там палачи НКВД убили 9500 человек, и среди них и соседей из Дома "Слово" – Кулиша, Курбаса и других.

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Интересно, что политрепрессиии прошлись и по сторонниках СССР. Так, не обошло уничтожения драматурга Микитенко, которому вспомнили "куркульское" происхождение. Он попал под вторую так называемую "партийную чистку" писательского дома.

Дом с дурной славой арестованный в 32-ом Иван Багряный переименовал просто и честно – из "Слово" на "Крематорий".

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