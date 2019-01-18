Решает Москва: в Германии спрогнозировали дальнейшую судьбу ракетного конфликта между РФ и США

Берлин считает, что сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности лежит на Москве. Россия нарушает договоренности, поэтому от нее зависит погашение конфликта.

Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, пишет ТАСС.

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Немецкий министр обсудил ракетный вопрос с главой МИД России Сергеем Лавровым. После обсуждения он заявил, что этот договор может спасти Россия.

Не секрет, что мы, как и другие государства НАТО, считаем, что есть ракета, которая этот договор нарушает, и она должна быть ликвидирована,

– сказал Маас.

Он также добавил, что договор 30 лет "гарантировал Европе безопасность", поэтому Германия очень заинтересована в его сохранении.

"Он касается интересов безопасности фундаментальным образом, поэтому федеральное правительство делает все, чтобы у этого договора было будущее", – подчеркнул глава немецкого МИД.

К слову, заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявил, что США намерены 2 февраля начать выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Напомним, что 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что его страна выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению.

Еще раньше, в октябре, президент США Дональд Трамп объявил о выходе его государства из Договора о ликвидации РСМД из-за нарушения Россией условий договора.