Решение админсуда в деле Розенблата было незаконным

Решение окружного административного суда Киева о неправомерности действий детективов в так называемом "янтарном деле" является незаконным и не имеет юридической силы.

Об этом в эфире программы "Дело детектива" сказала детектив НАБУ Елена Кроловецкая. Она отметила, что этим решением административный суд вышел за пределы своей компетенции.

"Административные суды по законодательству Украины не имеют права осуществлять оценку доказательств в уголовных процессах. И вообще рассматривать любые вопросы, рассмотрение которых определяется уголовным процессуальным законодательством. В данном случае, уголовно-процессуальным кодексом Украины осуществлять оценку добытых доказательств в уголовном производстве уполномочен только суд, который осуществляет рассмотрение дела по существу", – сказала детектив.

Сейчас Национальное антикоррупционное бюро пытается обжаловать незаконное решение административного суда.

Напомним, в октябре прошлого года, вскоре после того, как детективы НАБУ поймали Борислава Розенблата на самолете, когда он пытался улететь в Германию, нардеп подал иск о незаконности действий детективов относительно оперативно-розыскных мероприятий в отношении него.

Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Борислава Розенблата к НАБУ, признав противоправными действия оперативнків антикоррупционного бюро в так называемом "янтарном деле". Решение судья Руслан Арсирий принял в закрытом режиме, стороны для объяснений не вызвал.