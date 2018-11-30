21:27
30 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Грязная бумажка доллар. Тимати на службе у Путина
      Вєсті Кремля
      21:46, 29 ноября
      Вести.UA. Пятая колонна на флаге США. Теория Тигипко
      Вєсті.UA
      21:04, сегодня
      Из-за каких схем военные остаются без обещанных квартир
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Субботники и воскресники
      Згадати все
      00:59, 28 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Решение НБУ об отзыве лицензии на валютные операции "Финансовой инициативы" нелогичное

      73 Читати новину українською
      Решение НБУ об отзыве генлицензии на валютные операции банком "Финансовая инициатива" нелогично, – ФГВФЛ
      Решение НБУ об отзыве генлицензии на валютные операции банком "Финансовая инициатива" нелогично, – ФГВФЛ / Соцсети

      НБУ отозвал у банка "Финансовая инициатива" генеральную лицензию на осуществление валютных операций.

      Учитывая прекращение "КБ "Финансовая инициатива" валютных правоотношений и валютных операций почти два с половиной года назад, решение Нацбанка остается непонятным. В информации ПАО "КБ "Финансовая инициатива" относительно отзыва Национальным банком Украины генеральной лицензии на осуществление валютных операций, в частности, напоминается, что на основании постановления НБУ от 23.06.2015 № 408 Исполнительной дирекцией Фонда гарантирования вкладов физических лиц 23.06.2015 принято решение № 121 о введении с 24.06.2015 временной администрации.

      С этого дня и по настоящее время в банке "Финансовая инициатива" приостановлена возможность проведения расчетов в иностранной валюте в безналичной и наличной форме, проведение операций, предусмотренных генеральной лицензией Национального банка на осуществление валютных операций с использованием текущих счетов клиентов, открытых в ПАО"КБ "Финансовая инициатива" и тому подобное.

      Более того, банком была проведена работа по передаче контрактов внешнеэкономической деятельности на валютный контроль в другие банки Украины, еще до введения временной администрации. Итак, с даты введения временной администрации и по настоящее время, в банке нет на сопровождении контрактов по обслуживанию внешнеэкономической деятельности, что обосновано вышеприведенным и отчетностью банка, регулярно представляющейся в порядке и в сроки, определенные требованиями нормативно-правовых актов Национального банка Украины.

      В сообщении указывается, что 31.07.2018 Национальным банком было предъявлено ПАО "КБ "Финансовая инициатива" распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки НБУ по вопросу соблюдения валютного законодательства. Сразу после этого, лицам, входивших в состав рабочей группы, был обеспечен свободный доступ в помещения банковского учреждения, были приняты запросы по проверке.

      Учитывая неплатежеспособность банка и с целью предупреждения нарушений предписаний валютного законодательства и нормативно-правовых актов Национального банка, Фондом гарантирования вкладов физических лиц направлен запрос в Министерство юстиции Украины относительно его позиции по вопросу наличия полномочий НБУ осуществлять проверки банков, в которых введена процедура временной администрации. О запросе рабочая группа Национального банка была безотлагательно проинформирована в письменном виде. Последним также было сообщено, что после получения ответа от Министерства юстиции Фондом гарантирования вкладов физических лиц будет определен порядок действий и полномочия временного администратора ПАО "КБ "Финансовая инициатива" по выполнению распоряжения НБУ о проведении проверки.

      В предоставленной информации отдельно обращается внимание, что по результатам проведенного обыска 07.04.2017 в помещении ПАО "КБ "Финансовая инициатива" правоохранительными органами было изъято серверное оборудование операционных систем банка, включая резервные системы. Оборудование было возвращено правоохранительными органами в неработоспособном состоянии и согласно экспертному заключению дальнейшее его использование в работе банка стало невозможным, о чем Национальный банк уведомлялся неоднократно, с предоставлением подтверждающих документов.

      В ПАО "КБ "Финансовая инициатива" напоминают, что по инициативе руководителя рабочей группы НБУ проверка приостанавливалась и была завершена. Учитывая вышеизложенное, отмечают в банке, остается непонятным, почему именно сейчас у Национального банка Украины возникает решение об отзыве генеральной лицензии на осуществление валютных операций.

      Согласно информации, размещенной на официальном сайте Национального банка Украины от 29.11.2018, им отозвана в ПАО "КБ "Финансовая инициатива" генеральная лицензия на осуществление валютных операций с учетом фактов нарушения этим банком валютного законодательства Украины и нормативно-правовых актов НБУ.

      Теги: Новости Украины Новости политики Финансы Банки
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук