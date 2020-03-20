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      Решение о чрезвычайной ситуации в Киеве уже приняли

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      Режим чрезвычайной ситуации из-за эпидемии коронавируса уже ввели в Киевской, Черновицкой и Житомирской областях. КГГА уже приняла решение о чрезвычайной ситуации в столице и озвучит его в ближайшее время.

      Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в интервью "РБК-Украина" рассказал, что сейчас документы проходят юридические процедуры.

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      По словам Поворозника, решение о чрезвычайной ситуации принято государственной чрезвычайной комиссией по всей стране еще 10 марта.

      А мы позавчера подтвердили усиление ограничительных мер и ввели чрезвычайную ситуацию на территории города Киева,
      – пояснил он.

      Заместитель председателя КГГА утверждает, что все мероприятия, которые есть при чрезвычайной ситуации, в Киеве уже внедряют.

      Заметим, что в Киеве уже закрыли метро, ​​действуют определенные ограничения общественного транспорта, а также закрыли рестораны и кафе.

      Что предусматривает режим чрезвычайной ситуации?Режим чрезвычайной ситуации – состояние на отдельной административной территории, когда нарушены условия нормальной жизнедеятельности людей. Отличается от чрезвычайного состояния отсутствием ограничений конституционных прав граждан.

      Карантин в Украине продлится как минимум до 3 апреля. Сейчас подтверждено 26 случаев заражения коронавирусом, из них 3 – летальные.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости Киева Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Чрезвычайное происшествие КГГА Новости политики
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