Решение о чрезвычайной ситуации в Киеве уже приняли

Режим чрезвычайной ситуации из-за эпидемии коронавируса уже ввели в Киевской, Черновицкой и Житомирской областях. КГГА уже приняла решение о чрезвычайной ситуации в столице и озвучит его в ближайшее время.

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в интервью "РБК-Украина" рассказал, что сейчас документы проходят юридические процедуры.

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По словам Поворозника, решение о чрезвычайной ситуации принято государственной чрезвычайной комиссией по всей стране еще 10 марта.

А мы позавчера подтвердили усиление ограничительных мер и ввели чрезвычайную ситуацию на территории города Киева,

– пояснил он.

Заместитель председателя КГГА утверждает, что все мероприятия, которые есть при чрезвычайной ситуации, в Киеве уже внедряют.

Заметим, что в Киеве уже закрыли метро, ​​действуют определенные ограничения общественного транспорта, а также закрыли рестораны и кафе.

Что предусматривает режим чрезвычайной ситуации?Режим чрезвычайной ситуации – состояние на отдельной административной территории, когда нарушены условия нормальной жизнедеятельности людей. Отличается от чрезвычайного состояния отсутствием ограничений конституционных прав граждан.

Карантин в Украине продлится как минимум до 3 апреля. Сейчас подтверждено 26 случаев заражения коронавирусом, из них 3 – летальные.

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