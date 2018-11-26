Решение о военном положении спасло Украину от повторного вторжения России, – политолог

Четкая реакция Президента Украины Петра Порошенко на провокацию России в Керченском проливе спасла страну от повторного вторжения РФ.

Такое мнение у на своей странице в Facebook выразил политолог Алексей Голобуцкий.

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Решение президента о введении военного положения сегодня спасло Украину от повторного российского вторжения, которое остается вполне вероятным,

– написал Голобуцкий.

По его словам, решительная реакция украинского лидера на инцидент, наверное, оказалась неожиданной для президента РФ Владимира Путина.

"Провокация в Керченском проливе – это проверка от Путина. Который, наверное, не ожидал такой быстрой, жесткой и разнонаправленной реакции: моментально были задействованы связи со всеми зарубежными партнерами и международными структурами. При том, что Кремль, как всегда, провокацию назначил на выходной день. Не помогло", – констатировал политолог.

По его словам, в результате попытка России создать плацдарм для оккупации Приазовья стала стратегическим поражением.

Быстрая реакция на провокацию, жесткая позиция, моментальное задействование всех доступных внешних ресурсов превратило попытку Кремля аннексировать Азов и создать плацдарм для оккупации Приазовья в масштабное стратегическое поражение. В любом случае, второго Донбасса пока не будет. Мы выстояли,

– подытожил Алексей Голобуцкий.

Напомним, 25 ноября на территории Керченского пролива корабли украинских ВМС были атакованы российскими. В результате штурма три украинских корабля были захвачены спецназом РФ и доставлены до Керчи, шестеро военнослужащих получили ранения.

Из-за чрезвычайной ситуации в Азовском море вечером 25 ноября Петр Порошенко созвал военный кабинет, а также состоялось заседание СНБО, на котором президенту было предложено ввести в стране военное положение. Глава государства поддержал это предложение с поправкой о том, что военное положение будет введено не на 60, а на 30 дней, чтобы исключить перенос выборов президента, которые должны состояться в марте 2019 года.

26 ноября Верховная Рада на внеочередном заседании 276 голосами поддержала введение в Украине военного положения с 9 утра 28 ноября. Также отметим, что Президент ввел военное положение не по всей стране, а только в регионах, граничащих с Россией и Приднестровьем. Как отметили эксперты, это еще раз подчеркивает, что Петра Порошенко интересует не перенос выборов, а безопасность украинцев.