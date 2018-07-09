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Решение о введении квот на импорт сырья в Украине может быть отменено

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Серная кислота
Серная кислота / 5.ua

Решение межведомственной комиссии по международной торговле о введении квот на импорт серной кислоты в Украину вызывает ряд существенных рисков для Украины.

Среди этих рисков – падение курса гривны, отключение от отопления прифронтовой Авдеевки, снижение мощностей фармацевтических и горно-металлургических производств. Об этом говорится в материале "Битва вокруг квот", опубликованном изданием Минпром.

Ранее два предприятия, которые производят серную кислоту в Украине, инициировали расследование, результатом которого стало введение квот на импорт серной кислоты из-за рубежа. Квоты были введены, несмотря на заявление промышленников и экспертов о том, что подобная практика ударит по экономике страны, поскольку предприятия, которые инициировали квоты, не обеспечивают потребности промышленников в серной кислоте и даже не располагают необходимым количеством цистерн для перевозки данного вида сырья.

Как сообщает Минпром, на днях в Государственной регуляторной службе на совещании сошлись представители производителей и потребителей кислоты, причем аргументы последних оказались гораздо сильнее.

"В первую очередь обращает на себя внимание тот факт, что размер предлагаемой квоты крайне мал. Сегодня объем рынка товарной кислоты в Украине составляет 100-110 тыс. тонн в год. Причем дефицит предложения оценивается экспертами ГП "Укрпромвнешэкспертизы" в 70-80 тыс. тонн. Таким образом, предложенная квота (ее размер должен составить 43,7 тыс. тонн, из которых 30,8 тыс. тонн приходится на Беларусь, 8,6 тыс. тонн в Россию и 4,3 тыс. тонн в другие страны, – Минпром) покроет только половину дефицита на рынке. И вопрос, где взять недостающую половину в случае выборки квоты остается открытым", – пишет издание.

Также Минпром сообщает, что аргументы сторонников квот легко опровергаются и, вероятно, недостоверны.

"При обсуждении проблемы с цистернами внезапно обнаружились существенные расхождения между количеством цистерн, которые, как утверждает "Сумыхимпром" у него есть и данными железной дороги. В частности, представители предприятия утверждали, что у них в наличии 60 пригодных к эксплуатации цистерн и еще 20 они могут оперативно отремонтировать и ввести в действие. Но представитель "Укрзализныци" с цифрами на руках настаивал, что цистерн за предприятием числится всего 25", – сообщает издание.

В целом, квоты на импорт сырья обрушат коксо-химическое производство, а затем и всю металлургию, говорится в материале.

"Поскольку до вступления в законную силу решения МКМТ остается еще два месяца, не исключена его отмена или, в крайнем случае, корректировка. Для этого в Госрегуляторной службе создали мониторинговую группу, которая будет собираться каждые 10 дней. На заседание группы приглашены представители производителей и потребителей серной кислоты, которые должны предоставить информацию о подтвержденных поставках за этот период. Стоит отметить, что потребители на заседании заявили о готовности покупать больше продукции у отечественных производителей, главное, чтобы эта продукция была у них в наличии", – пишет издание.

Теги: пошлина металургия імпорт
Источник: 24 Канал
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