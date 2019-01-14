Решение по "Новичку": РФ делает вид, что не имеет никакого отношения к химоружию

Россия отказывается ассоциировать себя с решением Исполнительного совета ОЗХО о внесении вещества "Новичок" в перечень Конвенции о запрещении химического оружия.

Об этом сообщает ТАСС.

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Российская сторона выразила целый ряд серьезных замечаний по предложению и не стала сравнивать себя с решением исполсовета, отметили в миссии.

Эта формулировка иногда используется в Генассамблее ООН при одобрении ее резолюций. Настояли на том, чтобы позиция России была отражена в итоговом докладе,

– обратили внимание в постпредстве.

Отметим, что два токсичные элементы, включая вещество "Новичок", примененные во время нападения в Солсбери, внесут в перечень Конвенции о запрещении химического оружия. Так, 14 членов исполнительного совета одобрили соответствующее предложение, инициированное Соединенными Штатами Америки, Канадой и Нидерландами.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери были отравлены бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Следствие установило, что их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок". Отец и дочь попали в больницу и им удалось выжить.



Британское следствие выяснило, что отравили Скрипалей работники ГРУ России Александр Петров (настоящее имя – Александр Мишкин) и Руслан Боширов (настоящее имя – Анатолий Чепига).

Что такое "Новичок"?

Это группа химических агентов, принадлежащих к классу фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия.



Они были разработаны в СССР в Государственном союзном Научно-исследовательском институте органической химии и технологии, расположенном в Москве. Программа создания этих ядовитых веществ называлась "Фолиант".



Агенты группы "Новичок" – одни из самых токсичных ядовитых веществ в мире. Это вещество нервно-паралитического действия, поражает нервную систему человека. Если отравление не приведет к летальному исходу, оно может вызвать паралич. Поражение от этого вещества – практически неизлечимо.