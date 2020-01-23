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      Решение правительства по евробондам позволяет ежедневно экономить по 2 миллиона, – Гончарук

      35 Читати новину українською
      Алексей Гончарук

      Благодаря рекордно низким ставкам по евробондам, правительство сможет более эффективно распоряжаться госбюджетом и экономить по 2 миллиона гривен каждый день.

      Об этом на своей странице в Facebook рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

      "В наследство нашему Правительству досталась куча долгов с сумасшедшими процентами. Для понимания, обслуживание госдолга – это самая большая статья расходов из госбюджета. В среднем до 2022-го года она составит 484 миллиардов гривен в год. Именно поэтому мы разместили евробонды по самым дешевым в истории Украины процентным ставкам. Простыми словами, мы замещаем долги – отдаем дорогие, а берем значительно дешевле. Что выгодно для нашего государства", – написал премьер.

      Он также отметил, что в прошлом году процентные ставки на внешние заимствования Украины составляли примерно 6,75% в год. Сейчас же, по словам руководителя правительства, государство заимствует 1.25 миллиард евро под 4.375% годовых.

      Фактически благодаря этому эффективному решению мы экономим для государственного бюджета 2 миллиона гривен в день. А эти деньги будут направлены на программы социально-экономического развития. Это ярко демонстрирует доверие инвесторов к государственной политике, которую проводит правительство под эгидой президента Владимира Зеленского,
      – отметил глава Кабмина.

      Он также подчеркнул, что доверие к Украине является основой дальнейшего развития инвестиционного потенциала государства, который ведет к созданию новых рабочих мест.

      "Доверие к государству – основа инвестиционного потенциала страны. А инвестиции – это рабочие места для украинцев. Чем больше доверие, тем ниже процентная ставка. Украина на правильном пути", – подытожил премьер Гончарук.

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      Теги: Новости политики Инвестиции Алексей Гончарук Финансы
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