Решение Трампа о выводе войск из Сирии угрожает безопасности США, – сенаторы США

Сенаторы Соединенных Штатов раскритиковали решение президента Дональда Трампа вывести войска из Сирии. По их мнению, это угрожает безопасности США, а также придает смелости "Исламскому государству".

Письмо Трампа с критикой опубликовал американский политик-республиканец Линдси Грэм от имени сенаторов в Twitter.

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Известно, что критиковали решение Трампа как республиканцы, так и демократы.

Сенаторы назвали такой шаг "дорогой ошибкой", которая угрожает безопасности США и "придает смелости" террористической группировке "Исламское государство", президенту Сирии Башару Асаду, Ирану и России.

Более того, в письме указано, что американские военные являются "щитом".

Любой признак слабости, замеченный Ираном или Россией, приведет лишь к увеличению их присутствия в регионе и снижению доверия со стороны партнеров и союзников США,

– указано в письме.

Поэтому сенаторы США призвали Трампа пересмотреть свое решение.

Напомним, что 19 декабря, Дональд Трамп объявил, что войска США в Сирии победили террористов "Исламского государства". Также лидер США отдал приказ вывести американские войска из страны.