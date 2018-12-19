Решение о моратории на землю покажет, царит ли в стране коммунистическая идеология, – эксперт

Независимо от того, отменит ли ВР в четверг, 20 декабря, мораторий на продажу земли, или нет, он все равно останется в силе. То, как проголосуют нардепы ни на что не будет влиять. Однако это будет важным сигналом о том, что Украина или созрела для нормальных экономических отношений, или в ней все еще доминирует коммунистическая идеолоогия.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал экономический эксперт Сергей Фурса.

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По его словам, у фермеров есть собственный финансовый интерес о продлении моратория на продажу земли, ведь пока они могут арендовать землю у крестьян за бесценок.

Парламент рассмотрит вопрос моратория на продажу земли 20 декабря

Фурса отметил, что де-факто у нас уже на протяжении 17 лет неправильно работают системы экономики относительно земли.

В крупных холдингов есть своя головная боль: выкупить свою собственную землю. В них – тысячи арендаторов. Пока они с ними справятся, пройдут годы. Никто не будет претендовать на землю фермеров,

– убежден Фурса.

Эксперт также добавил, что там, где выращиваются зерновые, нужны именно крупные агрохолдинги, площадью 20-40 тысяч гектар. Ведь только тогда это будет экономически обусловлено.

Напомним, что в декабре 2017 года Верховная Рада продлила мораторий на продажу земель сельхозназначения до 1 января 2019 года. А 20 декабря 2018 года она скорее всего продолжит это действие запрета на неопределенный срок.