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      Решение о моратории на землю покажет, царит ли в стране коммунистическая идеология, – эксперт

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      Независимо от того, отменит ли ВР в четверг, 20 декабря, мораторий на продажу земли, или нет, он все равно останется в силе. То, как проголосуют нардепы ни на что не будет влиять. Однако это будет важным сигналом о том, что Украина или созрела для нормальных экономических отношений, или в ней все еще доминирует коммунистическая идеолоогия.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал экономический эксперт Сергей Фурса.

      Читайте также: Почему фермеры не хотят, чтобы правительство отменило мораторий на землю

      По его словам, у фермеров есть собственный финансовый интерес о продлении моратория на продажу земли, ведь пока они могут арендовать землю у крестьян за бесценок.

      мораторій на продаж землі

      Парламент рассмотрит вопрос моратория на продажу земли 20 декабря

      Фурса отметил, что де-факто у нас уже на протяжении 17 лет неправильно работают системы экономики относительно земли.

      В крупных холдингов есть своя головная боль: выкупить свою собственную землю. В них – тысячи арендаторов. Пока они с ними справятся, пройдут годы. Никто не будет претендовать на землю фермеров,
      – убежден Фурса.

      Эксперт также добавил, что там, где выращиваются зерновые, нужны именно крупные агрохолдинги, площадью 20-40 тысяч гектар. Ведь только тогда это будет экономически обусловлено.

      Напомним, что в декабре 2017 года Верховная Рада продлила мораторий на продажу земель сельхозназначения до 1 января 2019 года. А 20 декабря 2018 года она скорее всего продолжит это действие запрета на неопределенный срок.

      Теги: Новости Украины Рынок земли Верховная Рада Сельское хозяйство Законодательство
      Источник: 24 канал
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