Киевские власти приняли окончательное решение о доме на Позняках, который 21 июня разрушил взрыв. Здание все же будут сносить, но сначала создадут условия, чтобы уже бывшие жители смогли забрать свои вещи.

Что сделают с домом на Позняках, где был взрыв

Специалисты Научно-исследовательского проектного института строительного производства работают над проектом для укрепления пострадавшего здания, сообщил начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА Роман Ткачук, пишет "Сегодня".

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Это нужно, чтобы дом безопасно демонтировать и дать возможность семьям забрать вещи, которые все еще остаются в квартирах.

Достичь этого хотят с помощью специальной конструкции из металла, которой подопрут 9-й и 10-й этажи. Кроме того, установят сквозную металлическую балку, которой зафиксируют аварийные плиты, чтобы они не выпали из стороны двора.

После того, как крепления установят, начнется процесс вынесения личных вещей жителей из пострадавших квартир,

– отметил Ткачук.

И добавил, что после начнут разбирать дом.

За состоянием поврежденного здания постоянно следят сотрудники строительной лаборатории. Сейчас разрушения нет.

Сроки демонтажа

К работе приступят как только утвердят план.

Демонтаж планируется завершить до начала отопительного сезона в Киеве, который стартует 14 октября.

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Взрыв на Позняках: коротко