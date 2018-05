RespublicaFEST организует международную музыкальную резиденцию-путешествие Transmission

Фестиваль RespublicaFEST (который организуется общественной организацией "Территория") в сотрудничестве с голландскими партнерами Popfabryk организуют международную резиденцию-путешествие через всю Европу под названием Transmission.

Она стартует на международном музыкальном фестивале RespublicaFEST в г. Хмельницький, где музыкальный тандем сонграйтеров отыграет свой эксклюзивный концерт, далее пройдет по территории Польши, Германии и Нидерландов, финишировав в европейской столице культуры 2018 – городе Леуварден.



Это незабываемое путешествие сочетает в себе международную кооперацию креативных личностей из двух стран-партнеров: Нидерландов и Украины, а вместе путешествовать и работать будут журналисты, фильмографы и сингер-сонграйтер, которые впервые встретятся именно для этого проекта.



От Украины RespublicaFEST пригласила к участию Sasha Boole, колоритного мелодиста и опытного сторителлера, слава которого распространяется уже далеко за пределами родного края. От Нидерландов первой скрипкой (точнее, гитарой) будет молодой исполнитель из Роттердама YVI (Диедерик Брансма), меланхоличные истории которого уже успели завоевать внимание поклонников и титул "лучшего сингер-сонграйтера Северной Голландии".

Sasha Boole - Would You Give Me a Hand? (Official Video)

Участники проекта будут путешествовать, общаться с городскими общинами на своем пути, вместе работать над музыкой и снимать документальный фильм. Главным вопросом для всех станет то, действительно ли все мы настолько разные, поскольку живем в разных странах далеко друг от друга. Или музыка и открытое мировосприятие – универсальный язык, который способен объединить весь континент? Ответ на этот вопрос мы получим после окончания проекта.

YVI - Sophia (MFLY SESSIONS)

Их совместный эксклюзивный концерт состоится 1 сентября на RespublicaFEST.



Все детали проекта будут публиковаться в официальной встрече в ФБ.



Проект организуется RespublicaFEST и Popfabryk при поддержке программы Tandem Fryslân.