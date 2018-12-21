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      Рестлер во время боя едва не лишился жизни, получив несколько травм: видео (18+)

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      Реслер во время боя едва не лишился жизни, получив несколько травм
      Реслер во время боя едва не лишился жизни, получив несколько травм / Чемпионат.com

      Американский рестлер Шон Феникс получил множественные травмы после падения во время боя.

      Феникс встал на канаты и прыгнул на соперника, который находился за пределами ринга. Оппонент Шона откатился, так что бедняга рухнул прямо на стол и сломал его, а затем упал на пол.

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      В результате рестлер проломил себе череп, сломал ушной канал, заработал утечку спинномозговой жидкости из уха и сотрясение мозга, а еще порвал сухожилия на большом пальце. Самое страшное, что из мозга Феникса вытекла кровь, но после всех этих повреждений он выжил.

       

       

       

       

      После падения на стол Шон навсегда потерял слух на левом ухе. Поединок, во время которого пострадал Феникс, состоялся 6 октября в рамках турнира, организованного продвижением International Wrestling Cartel. Видео инцидента появилось в интернете только в декабре.

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      Теги: Спорт
      Источник: 24 Канал
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