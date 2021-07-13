Об этом рассказала журналистам руководительница заведения "Якитория" на улице Квитки-Основьяненко Татьяна Бей. Также она назвала вероятно причину массового отравления.
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Все пострадавшие выздоровели
Всего в двух ресторанах отравились 90 человек, из которых 19 – дети. У всех этих людей диагностировали сальмонеллез. В сети заявили, что пытались оказывать пациентам максимальную поддержку.
Мы привозили в больницы лекарства, мы компенсировали расходы. Компенсация составила более 200 тысяч гривен, – рассказала Татьяна Бей.
Виноват работник заведения
Представители сети сообщили, что массовое отравление, вероятно, произошло из-за халатности одного из работников. Это подтвердили и исследования Госпродпотребслужбы.
Кто именно нарушил санитарные нормы, выяснить в ресторане так и не смогли. При этом в "Якитории" утверждают, что у них был усиленный контроль за качеством работы всех сотрудников.
Что известно об этом отравлении
- Об обнаружении первых 25 пострадавших сообщили 17 июня.
- Со временем количество людей в течение нескольких дней неуклонно росло.
- Все пострадавшие ели еду одного из 2 харьковских заведений.
- В частности, суши с яйцами в составляющих.
- 22 июня сообщили, что "Якитория" перевела на лечение пострадавших 150 тысяч гривен.
- Все пострадавшие и рабочие заведений сдали анализы.
- У нескольких работников обнаружили стафилококк.
- Затем констатировали – отравление случилось из-за антисанитарии.
- Правоохранители открыли уголовное производство.
- Это назвали нарушением санитарных правил по предотвращению массовых отравлений.
- Виновным грозит до 3 лет заключения.
- Пострадавших начали выписывать уже 22 июня.
- Однако большинство из них тогда еще оставались в больницах города.
- Заведения, где отравились люди, начали работать 12 июля.