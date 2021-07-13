Об этом рассказала журналистам руководительница заведения "Якитория" на улице Квитки-Основьяненко Татьяна Бей. Также она назвала вероятно причину массового отравления.

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Все пострадавшие выздоровели

Всего в двух ресторанах отравились 90 человек, из которых 19 – дети. У всех этих людей диагностировали сальмонеллез. В сети заявили, что пытались оказывать пациентам максимальную поддержку.

Мы привозили в больницы лекарства, мы компенсировали расходы. Компенсация составила более 200 тысяч гривен, – рассказала Татьяна Бей.

Виноват работник заведения

Представители сети сообщили, что массовое отравление, вероятно, произошло из-за халатности одного из работников. Это подтвердили и исследования Госпродпотребслужбы.

Кто именно нарушил санитарные нормы, выяснить в ресторане так и не смогли. При этом в "Якитории" утверждают, что у них был усиленный контроль за качеством работы всех сотрудников.

Что известно об этом отравлении