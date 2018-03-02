Ресторан "36 По": новая локация на гастрономической карте Львова

Предупреждаем: от нереальных впечатлений здесь едет крыша.

"Остановись мгновение! Ты прекрасно!" — эти слова из "Фауста" немецкого писателя Гете лучше всего описывают момент особого восторга. Восторга, который почувствуют гости нового ресторана "36 По".

Он имеет все шансы стать раем для гурманов и гедонистов. Чем обещают удивить создатели ресторана, который уже открыл свои двери для гостей во Львове на площади Рынок, 36?

Вдохновение

Ukrainian Food Art — этот концепт нового ресторана сочетает в себе кулинарные традиции и инновации. Создатели "36 По" утверждают, что таких вариаций на тему украинской кухни Вы точно никогда не видели. Они уверены в оригинальности рецептов и филигранности подач. К созданию проекта ресторана "36 По" присоединились лучшие из лучших, поэтому к концепту заведения не возникает никаких вопросов.

Пространство кулинарных сенсаций

Ресторан "36 По" — это пять этажей эксклюзивных сюрпризов! На первом и втором этажах расположен пивной ресторан, в котором идеально подобраны блюда до 10 видов пива. К слову, этот хмельной напиток варится здесь, на самом современном в Украине оборудовании Schulz. На третьем этаже — фантастический рыбный ресторан и винная комната с коллекционными напитками. Поднимаемся выше, и на четвертом и пятом этажах ресторана есть возможность попробовать блюда новой украинской кухни.

WOW-эффект

Сегодня нужно удивлять, чтобы быть на вершине! Создатели концептуальных заведений во всем мире давно осознали это правило. Авторы нового ресторана "36 По" тоже долго думали, как поразить львовян и гостей города. Новая локация на площади Рынок, 36 просто удивляет эксклюзивными инновациями. Где еще во Львове вы можете увидеть аквариум высотой 6,5 метров с настоящими акулами!? Или откидной крышей, которая открывает панораму на волшебный Львов? Только в "36 По".

Эмоции с ароматом кофе

Невозможно не упомянуть еще одну изюминку в ресторане "36 По". Львов давно известен, как город кофе. Но такой кофе львовяне еще не пробовали. Это просто нереальный вкус, который захватывает с первого глотка. В ресторане "36 По" угощают кофе с Slayer Espresso — самой дорогой машины в мире Coffeе из чистого золота. Вы можете это представить? Из чистого золота!

Must Have

Деловой обед с бизнес-партнерами, субботний бранч с родными или романтический ужин — для любой из этих ситуаций ресторан "36 По" — идеальный выбор. Атмосфера, которая вдохновляет и захватывает дух уже после первого знакомства. Рафинированные манеры и чрезвычайно высокий уровень обслуживания — это то, что заслуживает особого внимания. Как и совершенное меню, которое смело можно назвать абсолютно революционным. Ресторан "36 По" обещает поражать и удивлять!

А вы готовы к эмоциональному кулинарному знакомству?