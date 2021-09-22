О преступлении правоохранители узнали от свидетелей происшествия, которые вызвали полицию сразу после нападения. Медики скорой, которые прибыли на место стрельбы, не смогли спасти пострадавшего.

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Следователи продолжают работать на месте убийства, а в Черкасской области ввели оперативный план "Сирена".

Расстрелял из автомата и скрылся на машине



Мужчину расстреляли из автомата / Фото полиции Черкасской области

Инцидент произошел недалеко от здания кафе в центре Черкасс. Неизвестный несколько раз выстрелил из автоматического оружия по пострадавшему.

Раненого предпринимателя госпитализировали в 3-ю городскую больницу, но там он умер.

Очевидцы говорят, что предполагаемый убийца уехал на автомобиле Skoda в неизвестном направлении.



Полицейские пытаются выяснить, кто расстрелял предпринимателя в Черкассах / Фото полиции Черкасской области

Правоохранители просматривают записи с камер видеонаблюдения, а также пытаются установить личность злоумышленника. Фамилию погибшего полицейские не называют.

По факту убийства следователи открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Если преступника поймают и докажут его вину в суде, мужчине грозит от 7 до 15 лет заключения.

Следствие продолжается.