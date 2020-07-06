Киевские власти разрешили ресторанам, кафе и кинотеатрам работать вечером и ночью. Ранее действовало ограничение, запрещающее работу после 22 часов.

Решение ослабить ограничения одобрила городская комиссия по чрезвычайным ситуациям, сообщил во время своего ежедневного брифинга 6 июля мэр Киева Виталий Кличко. Об этом пишет 24 канал.

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В то же время до сих пор остается ограничение работы развлекательных заведений и проведение развлекательных мероприятий. Они до сих пор могут работать только до 22 часов.

Отмечу, что город продолжает проверки субъектов хозяйствования относительно соблюдения регламентов их работы,

– подчеркнул Виталий Кличко.

Только в прошлом месяце специальная комиссия составила 369 протоколов о нарушении карантинных требований. Зафиксировали нарушения и в продовольственных рынках и магазинах, торговых центрах и кафе.

"Нарушителей штрафуют. Впрочем беспокоит тот факт, что предприятия начали пренебрегать элементарными правилами, несмотря на опасность для своих сотрудников и посетителей", – отметил мэр Киева.

Он предостерег, что такое отношение может привести к новой вспышке болезни. Тогда городу снова придется возвращаться к строгим ограничениям.