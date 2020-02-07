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      Рестораны обвинили Glovo в невыплате долгов: компания все отрицает

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      Glovo обвиняют в невыплате долгов / mmr.ua

      Несколько украинских ресторанов, которые работают с сервисом доставки Glovo, утверждают, что компания не выплачивает долги. Речь идет о сумме от 10 до 30 тысяч гривен на ресторан. В Glovo уверяют, что никаких нарушений с их стороны не было.

      Заведения, которые заявили о долгах Glovo, временно заблокировали сервис, но есть и те, которые хотят судиться с компанией. Об этом сообщает профильное издание Retailers.

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      Откуда появилась информация о долгах компании Glovo перед ресторанами

      5 декабря 2019 года руководитель учреждения Tin Tin в Киеве Влад Максимов написал на своей фейсбук-странице, что его ресторан заблокировал работу с компанией. По его словам, менеджеры сервиса долго не отвечают на письма – ожидание ответа затягивается до двух недель.

      Живых менеджеров у них больше нет. Общаются только через почту. Пишут нам какие-то ответы с отмазками, что мы неправильно составляем счета! Бред,
      – возмутился руководитель учреждения.

      Сервис задолжал ресторану 9 114 гривен по пяти платежам о выполненных заказах в период с октября 2019 года по декабрь 2020 года. Речь идет о деньгах за заказы, которые Glovo, после вычета своей комиссии, должен отдать ресторану.

      Об аналогичной проблеме сообщают и в других ресторанах. В частности, Валерий Сиверчук, партнер винницкого Pid Nebom заявил, что Glovo не выплатил долг около 30 тысяч гривен. Проблемы начались сразу же после запуска сервиса в Виннице – с сентября 2019 года.

      В то же время, владелец киевского Beef meat & wine Руслан Шиба сообщил, что его ресторану Glovo должен 30 тысяч гривен. С этой же проблемой столкнулись столичные рестораны Hangover, Genatsvale & Hinkali, Adriano Pizza.

      Что ответили в Glovo

      В комментарии изданию Retailers пресс-служба Glovo в Украине отрицают свою вину и утверждают, что не допускали никаких нарушений. Сервис утверждает, что расчеты Glovo с партнерами происходят в соответствии с согласованными сроков. Компания указывает на условия выполнения ресторанами своих обязательств, среди которых: своевременное предоставление информации об обновлении финансовых данных и налаженном документообороте.

      Сервис доставки напоминает, что детали финансовых обязательств между компанией Glovo и ресторанами не разглашаются, а любые вопросы можно решить в двустороннем формате.

      Что известно о сервисе GlovoGlovo – популярный испанский стартап, сервис доставки вещей через мобильное приложение. По состоянию на 2019 год компания оперирует в более чем 170 городах, 24 странах.

      В октябре 2018 года компания вошла на рынок Украины. По состоянию на 2019 год работает в 10 городах: Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Львов, Запорожье, Винница, Николаев, Чернигов, Черкассы, Полтава, Херсон, Ивано-Франковск.

      Большинство курьеров передвигаются на мотоциклах, скутерах и велосипедах.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости Киева Торговля
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