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      Рестораторы устроили летнюю террасу на Банковой и призвали отменить "велюровый карантин"

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      Под Офисом Президента устроили летнюю террасу
      Под Офисом Президента устроили летнюю террасу / из фейсбук-страницы Дмитрия Федотенкова

      Во Офисом Президента днем 2 мая предприниматели собрались на митинг против карантина. Рестораторы обустроили летние террасы и призвали разрешить работу заведений общественного питания, по крайней мере на летних террасах.

      Участники акции, которая проходила в виде пикника, выставили перед президентским офисом столики и стулья и приглашали всех желающих перекусить. Об этом сообщает издание "Зеркало недели".

      К теме Плохая история – в Офисе Президента прокомментировали скандал с рестораном Тищенко

      Участники акции, которая проходила в виде пикника, выставили перед президентским офисом столики и стулья и приглашали всех желающих перекусить. Рестораны бесплатно кормили посетителей импровизированной летней площадки.

      Отдельный стол "забронировали" и для Зеленского.

      Стіл Зеленського
      Отдельный столик для президента / Фото Геннадия Минченко, "Укринформ"

      Протест
      Всех желающих бесплатно угощали / Фото из фейсбук-страницы Сергея Доротича

      Таким своеобразным протестом рестораторы напомнили о том, в каком трудном положении оказались из-за карантина. Они призвали пересмотреть условия работы заведений общественного питания, чтобы позволить работать летним террасам.

      Митингующие развернули плакат с требованием "пересмотреть велюровый карантин". Так, люди напомнили историю с надепом от "Слуги народа" Николаем Тищенко и его рестораном "Велюр", который все же принимал посетителей, несмотря на карантин.

      Велюровий карантин
      Предприниматели напомнили о скандале с рестораном Тищенко / Фото с dt.ua

      Врятуйте ФОПів
      Спасите ФЛП / Фото Геннадия Минченко, "Укринформ"

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Владимир Зеленский Николай Тищенко Протесты Карантин в Украине 2020 Офіс Президента Новости Украины Новости политики
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