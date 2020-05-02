Рестораторы устроили летнюю террасу на Банковой и призвали отменить "велюровый карантин"

Во Офисом Президента днем 2 мая предприниматели собрались на митинг против карантина. Рестораторы обустроили летние террасы и призвали разрешить работу заведений общественного питания, по крайней мере на летних террасах.

Участники акции, которая проходила в виде пикника, выставили перед президентским офисом столики и стулья и приглашали всех желающих перекусить. Об этом сообщает издание "Зеркало недели".

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Участники акции, которая проходила в виде пикника, выставили перед президентским офисом столики и стулья и приглашали всех желающих перекусить. Рестораны бесплатно кормили посетителей импровизированной летней площадки.

Отдельный стол "забронировали" и для Зеленского.



Отдельный столик для президента / Фото Геннадия Минченко, "Укринформ"



Всех желающих бесплатно угощали / Фото из фейсбук-страницы Сергея Доротича

Таким своеобразным протестом рестораторы напомнили о том, в каком трудном положении оказались из-за карантина. Они призвали пересмотреть условия работы заведений общественного питания, чтобы позволить работать летним террасам.

Митингующие развернули плакат с требованием "пересмотреть велюровый карантин". Так, люди напомнили историю с надепом от "Слуги народа" Николаем Тищенко и его рестораном "Велюр", который все же принимал посетителей, несмотря на карантин.



Предприниматели напомнили о скандале с рестораном Тищенко / Фото с dt.ua