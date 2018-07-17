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Рецепт борьбы с Путиным: сделайте так, чтобы цена войны для РФ в Украине была слишком высокой

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Встречи Трампа с Путиным
Встречи Трампа с Путиным / Униан

Поразжигаю немного. Прочитала на Politico полный текст того, что оказалось on the table после встречи Трампа и Путина.

Первое – они таки говорили об Украине в контексте трех самых болезненных для нас вопросов: война, Крым и "Северный поток-2".

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Что они там "под столом" порешали – из публичных ответов не очевидно. Но судя по всему, ничего хорошего.

Потому что говорил об Украине только Путин – своими обычными лживыми клише: "в Украине – внутренний конфликт и Киев не исполняет Минские соглашения", "Крым – наш, и для нас этот вопрос закрыт".

Трамп промолчал в ответ на оба. No comments вообще. Это, ясно, была не площадка для споров. Но тем не менее он промолчал.

В общем, друзья, судьбу нашей страны продолжают решать "под столом" и через наши головы. И мы не вправе ждать, что кто-то сделает нам хорошо. На днях мы встречались в Вашингтоне с одним "опальным республиканцем". Он попал в ту самую черную сотню республиканцев – помните, в 2016-м около 100 самых влиятельных функционеров американской Республиканской партии подписали открытое письмо против Трампа? Что они его не считают достойным кандидатом и поддерживать не будут. Из-за того письма десятки очень опытных тяжеловесов партии остались не у дел после победы Трампа – им просто не простили. И кстати, именно поэтому в администрации Трампа даже спустя полтора года после выборов – масса незаполненных позиций (чуть ли не половина ключевых и важных) и ощутимый дефицит профессионалов.

Но это я отклонилась. Вернемся к разговору с ним. Он сам по себе очень резкий, эмоциональный и не без "трамповского популизма". Но сказал он вот что нам, украинцам, и прибалтам, которые тоже были на встрече. Make Russians pay. Сделайте так, чтобы цена войны для России в Украине была слишком высокой. Сделайте так, чтобы 5 тысяч русских солдат не вернулись с Донбасса. Чтобы это невозможно было скрыть и не заметить. Чтобы сами россияне задали Путину вопрос: а за что погибли наши мужчины? Когда цена войны в Украине станет для Кремля слишком высокой – русские уйдут.

Примерно то же он сказал прибалтам, которые, глядя на нас, очень боятся получить свой Донбасс: инвестируйте в свою оборону не 2% ВВП, как требует, собственно Трамп, а 3-4-5%. Русские должны видеть и знать, что вторжение в Прибалтику будет стоить им жизней 50 тысяч солдат. Вот тогда Путин подумает, стоит ли игра свеч.

Я, конечно, задала глупый вопрос (я журналист – мне можно): а как же сделать так, чтоб 5 тысяч россиян приехали домой..., если у нас как бы Минск и перемирие? Он отмахнулся: мол, это вы мне скажите как.

Но. Мы видели обратную историю – как то же американское правительство 20 лет вело войну во Вьетнаме, и только когда счет погибших там морпехов пошел на десятки тысяч – американцы начали задавать вопросы – зачем столько смертей и денег? ради чего? И это очень сильно повлияло на то, чтобы войну "начали заканчивать".

Автор: facebook Елена Трибушная

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Автор: Блог Соцсети
Теги: Публикации Новости Украины Новости политики Встреча Путина и Трампа 16 июля 2018 года Новости США Владимир Путин Дональд Трамп
Источник: 24 Канал
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