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      БЛОГ Светлана Фус
      Диетолог.

      Головна страва: як приготувати справжню кутю

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      Головна страва на різдвяному столі / pmg

      Справжня кутя повинна бути з пшениці. За таким рецептом її готували ще у 12 ст.

      Кутя – страва, з якої в Україні починають трапезу в Святий вечір. Про кутю вперше згадують на початку XII століття в літописі Повісті минулих літ. У старі часи її готували найчастіше з пшениці, рідше з ячменю. Спочатку кутю готували з медом. У пізніші часи до страви стали додавати макове молоко (запарений і розтертий мак), родзинки, а також подрібнені горіхи.

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      Продукти, з яких готується кутя мають символічне значення:

      • Зерно є символом воскресле життя.
      • Мед вважається символом здоров'я і благополучного побуту (солодкого життя).
      • Мак символізує достаток у сім'ї.

      Вважають, що чим багатша (тобто смачніша і ситніша) кутя, тим кращими будуть врожай і достаток у сім'ї. Виходячи з цих міркувань в Україні в переддень Різдва (в Святий вечір) кутю називали багатою і робили її дуже смачною.

      Продукти, необхідні для приготування пшеничного куті:

      1 склянка зерен пшениці;
      100 г маку;
      100 г ядер волоських горіхів;
      1-3 столові ложки меду;
      100 г родзинок.

      На воді з чистих зерен варять звичайну розсипчасту пісну рідку кашу, прохолоджують, підсолоджують за смаком. Окремо розтирають мак до одержання макового молочка, додають мед, все перемішують і додають до пшениці. Якщо каша густа, її можна розбавити охолодженою кип'яченою водою. Родзинки обдати окропом, воду злити, перебрати, видаляючи плодоніжки. В кінці додають товчені ядра волоських горіхів. Для підсолоджування краще використовувати тільки мед.

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      Автор: Светлана Фус
      Теги: Новости Украины Новогодние праздники Публикации Food and Drinks
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