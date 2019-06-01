22:46
1 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Медведев думает только о вине. Россия победила время
      Вєсті Кремля
      17:35, сегодня
      Вести.UA. Жир: Зеленский и Аваков шутят над Саакашвили. Прощание Ляшко с Мосийчуком
      Вєсті.UA
      18:43, сегодня
      Деньги дороже экологии: какие коррупционные схемы годами работают в Минприроды
      ЦРУ
      09:00, 31 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности
      Згадати все
      23:56, 31 мая
      Телеканал новостей 24 Блоги Владимир Патола
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Владимир Патола

      Рецепти щастя з фронту: "У мене є все! І навіть собака"

      205
      Старший солдат Юлія "Білка"
      Старший солдат Юлія "Білка" / Фото автора

      Поки деякі глибоко цивільні хлопчики й дядьки із сумом "думають про державу" і плачуть в тилу через низьку зарплату, на лінії вогню зустрічаються тендітні дівчата, які сприймають життя зовсім по-іншому. Там, де неможливо знати, що буде завтра, вони радіють тому, що мають, а героїчну стійкість ховають за яскравою усмішкою.

      Тиняючись дорогами фронтового Донбасу, журналіст може побачити що завгодно. Доля занесла нас на взводний опорний пункт однієї з рот одного з батальйонів 53-ї бригади Збройних Сил України, тобто – на якийсь край географії. Здавалося, здивувати воєнкора вже неможливо. А ні, виявляється – можна!

      Читайте також: Танки на світанку: старлей Роман про військову техніку та своїх підлеглих

      Неповних 40 кілограмів енергії та оптимізму – таким було перше враження, коли ми побачили Юлю. Автомат і бронежилет напевне сильно контрастували б з дитячим образом, якби не вміла хватка і професійний погляд на під'їзді до взводного опорного пункту. Дівчина – військовий професіонал з бойовим досвідом, який добре знає свою справу. Про обстановку розповідає цілком по-діловому. Перше враження розвіюється миттєво…

      Українські військові
      Ось такий позитивний настрій панує серед військових

      Утім, не варто думати, що гарні фахові знання стали приводом для надмірної серйозності чи, тим більше – суму. Такий він залізний характер українських амазонок. Добрих і веселих у товаристві, серйозних у роботі, спокійних в екстремальній ситуації. Вибухова суміш уміння сміятися там, де плачуть інші, безтурботності на привалі і смертоносної майстерності – в бою.

      Командир бойової машини, командир відділення взводу зв'язку старший солдат Юлія "Білка"

      Юлія
      Старший солдат Юлія

      Як потрапила на службу?

      Було бажання. У мене чудовий колектив. Усі дружні. Намагаються бути дружніми і підтримувати один одного за будь-яких обставин. Звичайно, можуть траплятися якісь непорозуміння, як і будь-де, але вони проходять дуже швидко і не впливають на загальний психологічний клімат.

      Воюю з лютого 2017-го року. В сім'ї мене всі підтримали. Звичайно хвилюються. Як не хвилюватися? Побратимам бажаю наснаги і терпіння. А ще – скоріше повернутися додому.

      Плани на майбутнє?

      Коли скінчиться війна – подивимося.

      Особисті плани?

      А у мене все є (сміється – Прим. авт.) В армії у мене є все. Навіть собака, про яку завжди мріяла і якої у мене не було в мирному житі.

      Всі фото автора

      Читайте також: Танки йдуть зі світанком, або Перед боєм завжди є страх

      blog_ava
      Зеленский в аквагриме и раскраска у Порошенко: что в День защиты детей постят политики
      сегодня
      656
      Автор: Владимир Патола
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Публикации
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Корупціонери аплодують стоячи: що відбувається в Окружному адмінсуді
      29 мая , 00:01 Корупціонери аплодують стоячи: що відбувається в Окружному адмінсуді
      Роман Маселко 193
      Это будет почти революция, – Фесенко о новом парламенте, составе "Слуги народа" и Коломойском
      28 мая , 20:03 Это будет почти революция, – Фесенко о новом парламенте, составе "Слуги народа" и Коломойском
      Інна Жолобович 1179
      Саакашвили и гражданство: чего ждать от возвращения экстравагантного грузина
      28 мая , 18:33 Саакашвили и гражданство: чего ждать от возвращения экстравагантного грузина
      Євгенія Мазур 668
      Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      28 мая , 18:30 Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      Віталій Дейнега 251
      Саакашвили вернули украинское гражданство: реакция соцсетей
      28 мая , 17:59 Саакашвили вернули украинское гражданство: реакция соцсетей
      820
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук