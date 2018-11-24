09:34
24 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ГОЛОДОМОР АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Эвакуация двойников Путина. Медиагопники РФ
      Вєсті Кремля
      22:19, 23 ноября
      Вести. UA. Черная пятница в Раде. Тесная связь Порошенко и Медведчука
      Вєсті.UA
      21:49, 23 ноября
      Как миллионер Захур и его жена Камалия стали жертвами строительной аферы Минобороны
      ЦРУ
      09:00, 23 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Баскетбол как тренд
      Згадати все
      23:24, 23 ноября
      Телеканал новостей 24 Блоги Ольга Черненко
      ГОЛОДОМОР АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ
      Ольга Черненко

      Рецепты жизни в "ЛНР": не желать, привыкнуть и смириться

      37
      Как лучше жить в ЛДНР
      Как лучше жить в ЛДНР

      Жить на оккупированной территории – значит привыкнуть. Забыть о привычных вещах , которые были до войны.

      Нужно иметь минимальные запросы. Все просто – вы радуетесь неожиданным излишкам, а не огорчаетесь тому, что на полках нет любимого вина. Меньше ждите или не ждите ничего вовсе, от этого радость обладания чем-то будет ярче. Но привыкнуть к тому, что на полках нет привычных моющих средств, любимых напитков и продуктов питания, а то, что есть, как под копирку, было непросто.

      Знакомая в рыночных поисках чего-то такого же, но с золотыми пуговицами, воскликнула: "Да что у вас на всех прилавках все как под копирку!" На что ей резонно возразили: "Здесь вам не Украина". Прошли, мол, времена большого разнообразия и выбора.

      Не иметь проблем с законом. Даже если это закон непризнанной страны, он существует именно в этом сообществе. Поэтому выбирая жизнь здесь, нужно рассчитывать только на себя и свои силы, а соответственно, не иметь никаких контактов с правоохранительной системой. Я приведу пример будто бы и не об этом.

      Читайте также: День изоляции: в Луганске снова отключали свет

      Моя знакомая осталась летом 2014 года в Луганске – здесь у нее была любимая работа, мама и свое жилье. Но она сама была мамой, и своего ребенка она согласилась отправить к родственникам мужа в Москву вместе с его отцом – бывших мужем. Поначалу все шло нормально – она работала здесь, они жили там. Когда появилась связь, они начали регулярно общаться в Skype. Тоже все нормально. Потом что-то пошло не так: Skype у них в Москве сломался, а муж неожиданно сказал, что возвращать ребенка не будет, а она, раз выбрала Луганск, не мать. Позже оказалось, что права на ребенка у матери есть, но вернуть его назад ей крайне сложно. Особенно учитывая тот факт, что между Луганском и Москвой не ходят даже поезда.

      Подруга уже четыре года не может развестись с мужем, потому что он скрывается на просторах России, не выходя на связь и не помогая своей законной семье никак. Все четыре года здесь не работали суды по гражданским делам. Можно было развестись на территории законной Украины, можно было прибегнуть к услугам многочисленных "юристов", которые за деньги могли выдать документы о разводе с украинскими печатями. А можно было ждать более дешевого варианта или с моря погоды. По крайней мере вопрос развода в этой ситуации не был горящим.

      Иметь несколько источников дохода. Здесь тоже все просто – после перерыва в девять месяцев в выплатах социальных пособий, пенсий и заработных плат, поверить, что платить будут регулярно, не могли еще очень долго. Поэтому должна быть альтернатива – несколько источников дохода в семье, или работа на разные организации с разными источниками финансирования.

      Иметь свой тыл. Это очень условно. Этим тылом может быть любимая хрущевка со скрипучим диваном или недостроенный дом с мечтой закончить его. Или семья, которая открывает двери по вечерам, ждет и всегда рада. Или город, в который хочется возвращаться. Но чаще всего я слышу о том, что здесь живут из-за своей семьи, родственников и жилья. И практически никогда я не слышала, чтобы высокие мотивы любви к своей земле называли первой причиной, почему в сложном выборе 2014 года перевес был в пользу Луганска. Но имея свой тыл, жить здесь можно и жить легче.

      Читайте также: "Рана еще слишком живая": о луганской жизни, которая не повторится

      Автор: Ольга Черненко
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Донецка Новости Луганска
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Рецепты жизни в "ЛНР": не желать, привыкнуть и смириться
      сегодня , 09:01 Рецепты жизни в "ЛНР": не желать, привыкнуть и смириться
      Ольга Черненко 36
      Корупційна схема закупівлі старих двигунів: як підприємці разом з нардепами наживаються на війні
      сегодня , 09:00 Корупційна схема закупівлі старих двигунів: як підприємці разом з нардепами наживаються на війні
      Олександра Дрік 36
      Почему в России так часто и загадочно умирают генералы: шокирующие детали
      сегодня , 00:28 Почему в России так часто и загадочно умирают генералы: шокирующие детали
      Іван Яковина 677
      The Trumpet: Німеччина та секретний геноцид Росії проти України
      23 ноября , 22:01 The Trumpet: Німеччина та секретний геноцид Росії проти України
      Блог Медіа 1199
      Легализация еврономеров: кто такие евробляхеры и почему они против
      23 ноября , 18:00 Легализация еврономеров: кто такие евробляхеры и почему они против
      Євгенія Мазур 1140
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук