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Реваншисти не бачать у майбутньому України та українців

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Обличчя реваншу в Україні
Обличчя реваншу в Україні / Крим Реалії

Їм потрібна Росія – ні на що менше вони погоджуватися не готові.

З точки зору того, що людина (Олег Сенцов  прим.ред.) готувала підпали та вибухи, для частини населення він є терористом. Для націоналістичної частини він, напевно, є героєм. Час розставить на свої місця, хто правий, хто не правий.

Це сказав український нардеп Євген Мураєв. Якщо ви не знали, як виглядає дно, то приблизно ось так і виглядає.

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Реванш  це не обнулення нового українського символічного. Не реінкарнація 23 лютого й не культ побєдобєсія. Реванш  це навіть не здача України у власність російським монополіям. Євген Мураєв довів: реванш  це продаж українських громадян.

Нічим іншим не можна пояснити те, що український нардеп цитує версію російського звинувачення. Він не ставить її під сумнів, не згадує про катування, під якими вибивали свідчення з Сенцова та його колег. Не згадує, що справа Сенцова стала першим показовим процесом ФСБ в анексованому Криму. Замість цього він поводиться як прес-секретар російської прокуратури.

Українські проросійські часто намагаються прикинутися опозицією. Говорять про те, що вони  лише висловлюють альтернативну точку зору. Запевняють, що захищають порядок дня незгодних. Насправді ні.

Українські проросійські  це оксюморон. Таке словосполучення могло існувати до війни. До того моменту, як Москва забрала Крим і підпалила Донбас. З лютого 2014 року єдине питання, яке має значення, звучить просто: "Чиєї перемоги та чиєї поразки ви бажаєте в підсумку цієї війни?" І я прекрасно розумію, яку відповідь готовий дати Євген Мураєв.

У цьому й особливість. Немає ніякої точки компромісу з цими людьми. Їх неможливо приєднати до українського проекту, просто тому, що їм не потрібний ніякий український проект. Їм просто потрібна Росія  ні на що менше вони погоджуватися не готові.

Якщо вони переможуть  ми побачимо судові процеси над армією. Арешти добровольців, які воювали на боці Києва. Екстрадицію в Росію українців, які захищали Україну останні чотири роки. Зрештою, якщо людина готова транслювати російську точку зору на українських політв'язнів  то наївно чекати, що в інших питаннях вона вирішить виявити принциповість.

Немає сенсу вести з ними переговори. Ніщо із запропонованого не буде для них достатнім. Навіть Митний союз і "друга державна" будуть для них лише проміжною стадією. Слідом за якою має йти поглинання та уніфікація.

Євген Мураєв не ідіот. Він лише заробляє гроші та робить кар'єру. Єдина проблема в тому, що в його зображенні майбутнього, судячи з усього, немає місця для України та українців. У найкращому випадку, знайдеться місце для Малоросії та малоросів.

І то не факт.

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Автор: Блог Медиа
Теги: Новости политики Олег Сенцов Евгений Мураев Публикации
Источник: Крим Реалії
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