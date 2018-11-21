Революция Достоинства: видеохроника событий, которые изменили Украину

Ровно пять лет назад студенты, неравнодушные граждане. журналисты и активисты собрались на Майдане Независимости. Все начиналось как мирная акция за сближение Украины с Европой.

Люди, которые пришли с песнями и флагами ЕС, пытались доказать, что украинцам нужно идти в сторону Европы.

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Но они тогда не подозревали, что произойдет в следующие три месяца. Кровавые избиения, разгоны, сотня убитых, тысячи раненых и коренные изменения государства, общества и сознания.

Мирный протест впоследствии перерос в масштабные акции и массовые расстрелы митингующих. Затем был побег тогдашних руководителей, в основном в Россию. И Москва, пользуясь ослаблением власти в Киеве – аннексировала Крым и развязала гибридную войну на Донбассе, которая продолжается и сегодня.

Смотрите видео о ярких и трагических моментах Революции Достоинства, которая коренным образом изменила государство, общество и сознание: