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      Революция Достоинства: видеохроника событий, которые изменили Украину

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      Революция Достоинства
      Революция Достоинства / Фото из открытых источников

      Ровно пять лет назад студенты, неравнодушные граждане. журналисты и активисты собрались на Майдане Независимости. Все начиналось как мирная акция за сближение Украины с Европой.

      Люди, которые пришли с песнями и флагами ЕС, пытались доказать, что украинцам нужно идти в сторону Европы.

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      Но они тогда не подозревали, что произойдет в следующие три месяца. Кровавые избиения, разгоны, сотня убитых, тысячи раненых и коренные изменения государства, общества и сознания.

      Мирный протест впоследствии перерос в масштабные акции и массовые расстрелы митингующих. Затем был побег тогдашних руководителей, в основном в Россию. И Москва, пользуясь ослаблением власти в Киеве – аннексировала Крым и развязала гибридную войну на Донбассе, которая продолжается и сегодня.

      Смотрите видео о ярких и трагических моментах Революции Достоинства, которая коренным образом изменила государство, общество и сознание:

       

      Теги: Новости Украины Евромайдан Новости Киева
      Источник: 24 канал
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