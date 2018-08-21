Революционная технология GPU Turbo для смартфонов Huawei уже доступна в Украине

В конце мая компания рассказала о своей "революционной технологии" GPU Turbo, которая должна существенно увеличить производительность смартфонов. Теперь эта технология доступна и для украинских пользователей.

Об этом говорится на странице Huawei Mobile в Facebook.

Технология GPU Turbo будет доступна для пользователей смартфонов Huawei P20.

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"Встречайте технологию GPU Turbo на Huawei P20. Теперь ничто не помешает наслаждаться графически сложными играми и любимыми приложениями", – сообщили в сообществе в Facebook.

Как известно, Huawei P20 получил 5,8-дюймовый безрамочный дисплей с вырезом вверху экрана. Одним из самых больших преимуществ смартфона является камера. Она состоит из двух датчиков, один из которых имеет разрешение 12 Мп (цветной), а другой – 20 Мп (черно-белый). Также устройство поддерживает функцию Light Fusion для съемки в условиях недостаточной освещенности. Смартфон оснащен сенсором ІК-RGB, а также лазерной системой автоматической фокусировки.

"Из коробки" на новинку будет установлен Android 8.1 Oreo с поддержкой моментальных обновлений Project Treble. На Huawei P20 стоит батарея емкостью 3400 мА/ч.

Что такое технология GPU Turbo? Она должна оптимизировать обработку графики реструктуризацией процесса на системном уровне. То есть смартфон, оснащенный GPU Turbo, может работать с графически сложными играми и приложениями. При этом эффективность обработки графики повышается на 60%, а потребление энергии процессором снижается до 30%.

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