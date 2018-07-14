Революционный смартфон Huawei Mate 20 Pro с гибким экраном появится в этом году

Корпорация Huawei готовит к выпуску новый смартфон Mate 20 Pro, который получит изогнутый OLED-экран. По слухам, уникальное устройство появится во второй половине 2018 года.

Об этом сообщает Gizmochina.

Уникальной особенностью этого смартфона станет гибкий OLED-дисплей, по краям экран будет изогнутый (как в флагманских смартфонах от Samsung).

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По словам инсайдеров, массовое производство гибких OLED-экранов для Mate 20 Pro стартовало в июле.

Так может выглядеть смартфон Huawei Mate 20 Pro

Инсайдеры, которые имеют источники в компании, говорят, что Huawei Mate 20 Pro будет представлен уже в сентябре. По их данным, устройство будет работать на чипе HiSilicon Kirin 980. Устройство может получить интегрированный в дисплей дактилоскопический сенсор (как в Huawei Mate RS Posrhe Design).

Кроме того, смартфон получит тройную основную камеру и селф-камеру с двумя модулями.

Напомним, над созданием гибкого смартфона работает и компания Samsung. Они планируют выпустить устройство в 2019 году. Эксперты прогнозируют, что стоить новинка будет заоблачно – 1850 долларов (46 800 гривен). Поэтому модель появится лимитированным тиражом.

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