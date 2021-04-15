Бойовики з окупованої Донеччини нібито підготували 3 варіанти звернення до президента Росії про так звану допомогу. Проте наразі можна лише припустити, чи існують вони насправді та яка від цього користь Володимиру Путіну.

Журналіст та ведучий Єгор Скоріна розглянув ситуацію, у випадку якої відповідні листи могли б знадобитися Путіну і як з їх допомогою він може наважитись ввести війська в Україну. Про це він розповів у своєму блозі "Антифейк".

Повний випуск блогу Сценарій Придністров'я на Донбасі: чи введе Путін війська в Україну

Що відомо про ймовірні листи бойовиків

Єгор Скоріна розповів, що видання "Дзеркало тижня" опублікувало інформацію про нібито листи ватажка терористів на окупованих територіях Донеччини Дениса Пушиліна до президента Росії. ЗМІ назвали 3 варіанти "прохань" окупанта до Путіна:

надати військову допомогу терористичній організації в Донецьку;

прийняти вигадану республіку до складу Росії;

визнати незалежність самопроголошеної окупаційної організації та укласти договір про дружбу з Росією.

Вони, за інформацією видання, навіть називають для цього дату – 21 квітня.

Як Путін може відреагувати на листи

Якщо ці листи розглядати серйозно, то так можна пояснити всі маневри російських військ біля українського кордону, сказав журналіст.

Рейтинг "діда" зіпсований і для реанімації електорального градуса перед виборами у Думу, які пройдуть в Росії у 2021 році, президенту потрібна "маленька переможна війна",

– зазначив Скоріна.

Відповідні події на деякий час можуть відвернути росіян від внутрішніх проблем, додав ведучий. За його словами, якщо такі листи і справді є й у певний спосіб потраплять до рук Путіна 21 квітня на Федеральних зборах – на горизонті для нього вималюється та сама "переможна війна".

Важливо Бойовики хочуть попросити у Путіна військової допомоги або приєднання до Росії, – ЗМІ

Джерело "Дзеркала тижня" наводить цитату з першого листа: "Надати військову допомогу, спрямовану на" припинення "масштабних військових дій і агресії" України.

"Тут військова допомога раптово потрібна йому для "припинення" широкомасштабних дій. Ось і можливість ввести російські війська як "миротворчої місії", – зазначив Єгор Скоріна.

Повний випуск відеоблогу "Антифейк" на 24 каналі: дивіться відео