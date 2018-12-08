Рейтинг профессий в "ЛНР": кем лучше работать в псевдореспублике

Кем нужно сейчас быть в "республике", чтобы тебе позавидовали? Точно не врачом, учителем или инженером.

Можна и врачом, но с именем и репутацией, которые сформировал себе еще до войны. Телефоны таких специалистов передают по цепочке. Чтобы рожать только у него. Или зубы лечить только у него. К таким всегда очередь. Обычный терапевт при бабушках только жалость вызывает, да и сам уже четыре года не поймет, от чего стал врачом.

Учитель – тоже нет. Зарплата смехотворно маленькая. От этого даже самый большой оптимист через время станет злобным скрягой. Дети-то видят и туфли стоптанные в учителя, и колготы зашитые. Или иметь мужа при бизнесе, тогда можно быть и учителем, в свое удовольствие, зарабатывая на шпильки-чулочки тем, что роли для семейного бюджета не сыграет.

Инженером тоже быть смешно. Где работать? И количество безработных инженеров после войны никак не уменьшается. Кто с руками и ловчее, стал ремонты делать, строить, а ведь, до войны он на заводе работал. Кто слабее – ждет, надеется, что все вернется, и его снова позовут на завод и прежнюю должность.



Рынок б/у вещей в "ЛНР"

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Хорошо иметь свой бизнес. Неважно какой вообще, хоть похоронный (а сейчас это самое то), хоть продуктовый. Главное – деньги. И даже если трусами на рынки торгуешь, будь уверен, ты в лучшем положении, чем школьный учитель. Если, конечно, ты бельем торгуешь на себя, а не наемным реализатором на хозяйку.

Завидуют даже сторожам. Найти такую работу на 2 000 рублей – роскошь. Во-первых, не каждый день, а во-вторых, не бей лежачего. Ну и живые деньги, хоть и маленькие. Кто ловкий, работает в нескольких местах – семена или конфеты ночами фасует, а днем где-то в бюджетной сфере работает. Завидуют сейчас, если человек нормально живет, а чем занимается – вообще не важно.

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Хорошо быть копирайтером. Мало кто понимает, что это, но все слышали, что деньги там можно заработать не хилые. И чаще всего это делают студенты. В копирайтерстве, правда, как в сетевом бизнесе, кто-то должен быть под тобой и ты под кем-то, иначе сам не густо наработаешь. Но тоже ведь работа не из тех, чтобы деньги просто сами шли – нужно и по 9, и по 12 часом каждый день статьи переписывать, если хочешь нормально зарабатывать. Но все равно завидуют, потому что доходы у таких и по 40 000 рублей, и даже по 70 000.

Хорошо тем, кто вообще может в интернете зарабатывать. Хоть чем: письма иностранцам писать, хоть сценарии мультиков... Все что дает доход, здорово. Завидуют деньгам, возможности хорошо питаться, жить нормально, одеваться не из секонда, не экономить. А что это будет – массаж на дому, статьи на заказ, письма иностранцам, гробы или свадьбы? Неважно.

Наверное, дальше что-то прояснится. Все так говорят. Успокаивают. Учат детей, надеются. Пережили же девяностые, выжили же, а ведь тогда врачи и учителя в худшем положении были, чем торговцы на рынках. Но тогда ясно все было как-то, а сейчас – нет. Все говорят, что нужно ждать. А сколько ждать? Уже четыре года ждем. Хватило бы жизни...

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