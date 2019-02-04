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      Рейтинг Путіна падає, бо прийоми типу "Крим наш" вже не працюють, – Die Zeit

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      Володимир Путін: від любові до ненависті...
      Володимир Путін: від любові до ненависті...

      Падіння рейтингу – це не провісник кінця Володимира Путіна і не зміна системи. Але, можливо, це перші ознаки того, що Путіну доведеться зробити вибір: гнітюча стагнація або трансформація.

      "Володимир Путін раніше був ні в чому не винен, навіть коли життя росіян складалось погано. Його популярність залишалась незайманою. Однак тепер ситуація змінилася", – стверджує журналістка німецького видання Die Zeit Алісе Бота у статті "Тепер довіра до Путіна падає".

      Тим росіянам, що думають сьогодні про збереження влади і майбутнє Путіна, на думку спадають яйця. Або цукор. Або мука. Ціни ростуть, адже з нового року НДС підвищився до 20%, – йдеться у статті.

      Росія на міжнародній арені:
      Російські агенти всюди, а США здивовані, – Rzeczpospolita

      Журналістка наводить такі цифри: "Згідно з опитуванням близького до Кремля Інституту вивчення суспільної думки, у січні Путіну довіряли тільки 32,8% населення. А ще рік тому цей показник був більшим на 20%. Тепер відповідальність за внутрішню політику покладають і на Володимира Путіна, а це нове явище".

      Протести проти Путіна
      Росіяни прозрівають...

      Коли я подорожувала Росією впродовж минулих років, люди затято лаяли корумпованих губернаторів, недієздатну владу, прем’єр-міністра... Цар хороший, бояри погані – так раніше розподілялась політична відповідальність у Росії. Це було ядром політичної стабільності, що підтримувалась "путінською більшістю, – відзначає Бота.

      Як трималася популярність президента Росії? "Раніше, коли рейтинг в опитуваннях падав, Путін вирішував це своїми методоми, – пише оглядач. – Протести проти його повторного правління в 2012 році? Він вжив рішучих заходів і поклав початок консервативному повороту. Крим наш? Його рейтинг одразу ж піднявся до небес... Але такі прийоми не повториш скільки завгодно разів. Тому, коли в березні минулого року Путіна обрали знову, він обіцяв зменшити витрати на армію, включити до порядку денного більше внутрішньої політики: охорону здоров'я, зростання економіки, освіту та промисловість. Але як ступити на нову стежку, при цьому не ризикуючи? У Росії, пише публіцист Максим Трудолюбов, є дві держави: звичайна, що піклується про витрати і соціальні питання, та "інша держава", яка забирає собі гроші, владу, піклується про олігархів і годує структури безпеки. Цією державою до теперішнього часу правив Володимир Путін".

      Падіння рейтингу – це, вважає Бота, зовсім "не провісник кінця Путіна і не зміна системи".

      Але, можливо, це перші ознаки того, що на 19-й рік свого правління Путіну доведеться зробити вибір: гнітюча стагнація або трансформація. Питання лише, який саме вибір він зробить, – резюмує журналістка.

      Як Кремль приховує правду від росіян:
      Російське диво: ВВП росте, а прибутки народу падають, – Handelsblatt

      Автор: Мировые Медиа
      Теги: Новости России Публикации Владимир Путин
      Источник: 24 Канал
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