Рейтинг роста минимальных зарплат в мире: какое место заняла Украина

В 2020 году минимальная заработная плата в Украине выросла на 13,2%. В рейтинге роста "минималок" в мире Украина заняла 15 место из 54 возможных.

В исследовании Picodi эксперты сравнивали последние данные о минимальном размере оплаты труда с данными за январь 2019 года.

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Как провели исследование

Авторы не учитывали страны, в которых размер заработной платы определяется профсоюзами и в которых нет общенациональной минимальной зарплаты.

Для стран, где правительство устанавливает дифференцированную минимальную заработную плату для отдельных административных единиц, авторы рассчитали и использовали среднее арифметическое.

Сумма после уплаты налогов была получена с помощью местных налоговых калькуляторов.

Каковы результаты исследования

В 2020 году наибольший рост "минималки" был зафиксирован в Нигерии –на 64,8%. Наихудший показатель в Казахстане – зарплата уменьшилась на 1,1%.

Украина в рейтинге заняла 15 место, "минималка" выросла на 13,2%.



Рейтинг роста минимальных зарплат в мире/ Скриншот Picodi

Какие зарплаты сейчас в Украине? С 1 января 2020 года "минималка" в Украине составит 4 723 гривны в месяц или 28,31 гривны за час.



Средняя зарплата по Украине сейчас составляет 10 687 гривен. Самые высокие средние зарплаты получают украинцы в Мариуполе, Киеве, Днепре, Одессе и Харькове.

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Средняя зарплата украинцев за последние 6 лет / Инфографика 24 канала