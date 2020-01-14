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      Рейтинг роста минимальных зарплат в мире: какое место заняла Украина

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      В 2020 году минимальная заработная плата в Украине выросла на 13,2% / 24 канал

      В 2020 году минимальная заработная плата в Украине выросла на 13,2%. В рейтинге роста "минималок" в мире Украина заняла 15 место из 54 возможных.

      В исследовании Picodi эксперты сравнивали последние данные о минимальном размере оплаты труда с данными за январь 2019 года.

      По теме: Как будет расти средняя зарплата в Украине до 2022 года: инфографика

      Как провели исследование

      Авторы не учитывали страны, в которых размер заработной платы определяется профсоюзами и в которых нет общенациональной минимальной зарплаты.

      Для стран, где правительство устанавливает дифференцированную минимальную заработную плату для отдельных административных единиц, авторы рассчитали и использовали среднее арифметическое.

      Сумма после уплаты налогов была получена с помощью местных налоговых калькуляторов.

      Каковы результаты исследования

      В 2020 году наибольший рост "минималки" был зафиксирован в Нигерии –на 64,8%. Наихудший показатель в Казахстане – зарплата уменьшилась на 1,1%.

      Украина в рейтинге заняла 15 место, "минималка" выросла на 13,2%.

      рейтинг мінімальних зарплат у світі україна
      Рейтинг роста минимальных зарплат в мире/ Скриншот Picodi

      Какие зарплаты сейчас в Украине? С 1 января 2020 года "минималка" в Украине составит 4 723 гривны в месяц или 28,31 гривны за час.

      Средняя зарплата по Украине сейчас составляет 10 687 гривен. Самые высокие средние зарплаты получают украинцы в Мариуполе, Киеве, Днепре, Одессе и Харькове.

      Интересно: На что украинцы больше всего тратят деньги: статистика

      середня зарплата українців за останні 6 років
      Средняя зарплата украинцев за последние 6 лет / Инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Деньги исследования Зарплата Минимальная зарплата
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